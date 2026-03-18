Betis Féminas 2-2 SE AEM: Se levanta dos veces, pero se queda a medias

Las de Marco Tamarit igualaron en dos ocasiones un marcador adverso, si bien no pueden completar una remontada que les habría dejado a un punto de la salvación

El Betis Féminas, que despertó siete jornadas después para sumar el pasado fin de semana un triunfo crucial ante el CFF Cáceres, recuperaba este miércoles el duelo pendiente con el SE AEM que no pudo jugarse el mes pasado por la sucesión de borrascas sobre la Península Ibérica. Otro rival directo por la permanencia al que acercarse para las de Marco Tamarit en esta contrarreloj postrera casi sin margen de error en Primera RFEF. Y es que lo que parecía un año de transición para volver a la Liga F se ha convertido en su suplicio que podría dar con los huesos de la sección verdiblanca en el 'infierno' de Segunda Federación. De momento, a 4 puntos de la calma, no a uno.

Las cosas no empezaron precisamente bien en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, ya que Adama Congo adelantaba a las ilerdenses a los veinte minutos de juego, si bien reaccionaron a la media hora las anfitrionas por medio de Natalia Montilla. Con todo, la alegría duró poco en Entrenúcleos, pues Silva Peñalver hacía el segundo para las rojiblancas, obligando a un nuevo esfuerzo a su rival, que no lo logró antes del intermedio. La reanudación sí vivió una salida en tromba del conjunto heliopolitano, que vistió la equipación especial 'Forever Green' con bordes anaranjados y dorsales del mismo color.

De esta forma, Carla Santaliestra mandó un disparo al larguero en el 55, al tiempo que la meta foránea Lucía salvaba el empate a remte de Ana Manchón. No pudo hacer lo propio ante Marina Sánchez, que aprovechaba una pena máxima para volver a subir las tablas al electrónico. De ahí al final, un asedio con más corazón que cabeza de las pupilas de Tamarit, que necesitaban los tres puntos para soñar con argumentos por la permanencia. Ángela Gálvez volvía a poner a prueba los reflejos de la cancerbera catalana, aunque el empate ya no se movería y habrá que rizar el rizo en las cinco jornadas que restan, empezando por la visita este domingo al colista Real Oviedo.

Ficha técnica del Betis Féminas - SE AEM de Primera RFEF Femenina

Betis Féminas: Paula Vizoso, María Gómez, Vicky, Sara Balma, Bonilla, Marina Sánchez, Daniela Sáenz (Mabel Sierra 88'), Natalia Montilla (Ángela Gálvez 75'), Carla Santaliestra, Ana Manchón (Rocío Salado 75') y Zouhir (Lucía Méndez 63').

SE AEM: Lucía, Loba (Ariana Bosch 82'), Silvia Peñalver, Inés, Evelyn (Ana Fernández 75'), Adama Congo (Alba de la Fuente 65'), Ransanz, Honoka (María Lara 46'), Blasco, Cintia y Vero Herrera.

Árbitra: Badía González (valenciana). Amarillas a las locales Sara Balma y Marina Sánchez, así como a las visitantes Blasco, Honoka, Congo, María Lara, Inés Faddi y el técnico, Rubén López-García Madrid.

Goles: 0-1 (20') Congo; 1-1 (30') Natalia Montilla; 1-2 (32') Silvia Peñalver; 2-2 (67') Marina Sánchez, de penalti.

Incidencias: Encuentro aplazado en la jornada 18ª de Primera RFEF debido al temporal y disputado este miércoles en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo de Entrenúcleos (Dos Hermanas).