Betis Féminas 0-3 Real Madrid B: El descenso, más cerca

El equipo verdiblanco no pudo sobreponerse al gol psicológico recibido al final de la primera parte y cae contra el filial blanco. Un tropiezo que hace que la permanencia se complique bastante ya que se encuentra a cuatro puntos de la salvación cuando quedan nuevo puntos por disputarse

El Real Betis Féminas no le pudo dar continuidad a la victoria obtenido el pasado fin de semana contra el Real Oviedo y sufrió un traspié en la lucha por conseguir el objetivo de la permanencia en la Primera Federación Femenina tras caer por 0-3 contra el Real Madrid B. Un partido que estuvo marcado por el gol psicológico anotado por el filial blanco en el descuento de la primera parte del cual no puso reponerse el club verdiblanco que esta temporada corre el serio riesgo de volver a bajar de categoría.

El Real Betis Féminas afrontó el partido contra el Real Madrid B como una verdadera final ya que el equipo verdiblanco sabía perfectamente que necesitaba la victoria para aumentar sus opciones de permanencia en la categoría de plata del fútbol femenino español. Lo intentaron las jugadoras entrenadas por Marco Tamarit, pero no hubo suerte ni acierto en el primer acto. Para colmo, el Real Betis Féminas sufrió un fuerte golpe psicológico cuando en el descuento de la primera parte Bibi anotó el gol que puso por delante al filial blanco.

El tanto encajado no fue bien encajado por el Real Betis Féminas que a los pocos minutos de volver a ponerse en marcha el encuentro recibió el 0-2. Y es que a los seis minutos de la segunda mitad Nai marcó de nuevo para el Real Madrid B, poniendo el partido visto para sentencia y muy difícil para las chicas béticas. Intentó reaccionar la escuadra verdiblanca, pero en el minuto 72 Noe puso en 0-3 a favor del filial madridista con el que finalmente se cerró este encuentro de la jornada 23 de la Primera Federación Femenina.

Una derrota que deja al Real Betis Féminas muy tocado y al borde del descenso ya que el equipo que entrena Marco Tamarit no se puede permitir más errores si quiere conseguir la permanencia.

Las opciones de permanencia del Real Betis Féminas, escasas

El Real Betis Féminas no se puede permitir más fallos si quiere lograr la permanencia en Primera Federación Femenina en esta temporada ya que actualmente se encuentra a cuatro puntos de los puestos de salvación, que marca el AEM Lleida, cuando sólo faltan tres partidos por disputarse.

Para tener alguna opción, el Real Betis Féminas debe sumar los 9 puntos que tiene en juego y esperar que sus rivales directos pinchen. El calendario del equipo verdiblanco no es sencillo ya que jugará dos encuentro como visitante y uno como local. Primero visitará al Fundación Albacete, luego recibirá al Tenerife B y cerrará la liga en el terreno de juego del Europa.