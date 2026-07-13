El Barça pone las cartas sobre la mesa por Julián Álvarez: oferta vigente a la espera de su recambio en el Atlético

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, asegura que ha mantenido contacto con Miguel Ángel Gil para aclarar su oferta, que sigue estando sobre la mesa hasta que el Atleti encuentre un sustituto: "Nosotros no hemos presionado más"

Joan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona, ya está en Dallas (Texas) para ver este martes la semifinal entre España y Francia del próximo martes, donde conoceremos el primer finalista de este Mundial 2026. A su llegada al hotel donde se hospedará, Laporta ha atendido a los medios de comunicación que allí esperaban para hablar de muchos temas pero sobre todo del mercado de fichajes del conjunto azulgrana.

"Vengo a apoyar a la Selección española contra Francia, un partido complicado. Creo que es el momento de estar y de dar apoyo. En la selección tenemos muchos jugadores del Barça que seguro que estarán muy contentos. Me sabe mal por Jules (Koundé) porque está con Francia. Y por el otro lado tenemos a Gordon en Inglaterra. Tenemos una buena representación. Pero bueno, aquí a lo que vengo es a apoyar a la selección española", ha dejado claro el presidente blaugrana.

Uno de los primeros nombres por el que le cuestionaron fue Lamine Yamal y el Mundial que está haciendo tras su lesión. "Bien, por supuesto. Todos los jugadores del Barça que están jugando el Mundial les doy todo mi apoyo. Sé que el éxito suyo es un éxito nuestro y pienso que Lamine está haciendo un gran Mundial. Ha sido elegido MVP en un par de partidos. Los demás lo están haciendo muy bien todos. Han ido jugando tanto Pedri como Olmo, Cubarsí... están jugando todos muy bien", ha expresado.

Sobre el primer fichaje del Barça, Anthony Gordon, Laporte ha reconocido que también lo ve "muy bien" con Inglaterra. "Lo veo que desborda. El otro día contra Noruega hizo el pase de uno de los goles de Bellingham, que marcó dos goles muy bonitos, pero el pase de Gordon estuvo muy bien", ha recordado.

Pero entrando ya en materia de mercado de fichajes ha hablado de varios nombres propios como el de Ferran Torres y el supuesto interés del París Saint-Germain: "He sentido algo de eso pero no tenemos constancia, es un jugador del Barça, uno de los 14 jugadores que hemos tenido aquí. Ferran también lo está haciendo muy bien cada vez que sale hace peligro, le dio aquel pase a Merino que estuvo muy bien. En fin tenemos grandes jugadores que están aquí en el Mundial y por eso estoy aquí también".

Raphinha y el interés de Arabia Saudí

"Raphinha sí va a seguir. No tenemos ningún interés en que deje de jugar en el Barça. Es un puntal. Con Gordon y Adeyemi veo que estamos reforzando la delantera, pero eso no significa que nos vayamos a desprender de Raphinha que es clave para nosotros. La lástima es que la temporada pasada que no pudiera estar a pleno rendimiento en ese final de Liga, Champions y Copa. Los resultados habrían sido distintos".

Adeyemi, el segundo fichaje

"Estamos muy ilusionados con Adeyemi. Hace tiempo que nos gustaba. Es peligroso y rápido y el fichaje se ha llevado muy bien por parte de Deco. La noticia ha salido cuando tenía que salir".

Julián Álvarez

"Sobre el fichaje de Julián, evidentemente no vamos a estar bailando la música de nadie, marcaremos el ritmo. Hemos hecho oferta que no es ilimitada y en su momento diremos hasta cuando mantenemos vigente la oferta. La oferta se ha hecho con la voluntad de fichar al jugador que gusta a la dirección deportiva y al técnico. Creo que es un grandísimo jugador, mantenemos la oferta de una cuantía importante pero no será una oferta ilimitada. Yo estuve hablando con Miguel Ángel Gil, como siempre hablamos muy claro y muy bien y entiendo que tenemos muy buena relación con ellos. Hubo al principio una confusión, en cuanto a la oferta que hicimos, se lo aclaré, entiendo, nosotros no hemos presionado más, sólo le dije que a partir del momento en que tengan una alternativa, pues esta oferta estaba vigente y se quedó ahí y no ha evolucionado más allá de momento".

La suplencia de Pedri

"Bueno, suplencia, es una dosificación más que una suplencia. Para mi es titular y se nota siempre. Para mí todos los partidos que ha jugado, ha jugado bien. Lo que pasa es que hay muchos grandes jugadores en la selección que merecen jugar. Pero el talento de Pedri es extraordinario".

El Mundial de Leo Messi

"El Mundial de Messi es extraordinario. Ocho goles y algunos de esos goles de gran calidad y su talento se impone siempre porque pienso que otros jugadores también son importantes en el mundo del fútbol pero tienen edad y al no tener el talento de Leo se les nota la edad. Argentina trabaja para Messi y es bloque compacto tienen la suerte de tener a Leo que siempre las enchufa".