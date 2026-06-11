La subasta por Bernardo Silva pierde a uno de sus tres pujantes: el Barça se retira

El club azulgrana se baja de la carrera por motivos estrictamente económicos; el internacional portugués prioriza por ahora la oferta del Atlético de Madrid, pero la llegada de José Mourinho al banquillo del Real Madrid amenaza con ponerlo todo patas arriba ya que considera una prioridad su fichaje

El FC Barcelona se retira de la batalla para hacerse con los servicios de Bernardo Silva.Imago

El futuro de Bernardo Silva se ha convertido en uno de los grandes culebrones del verano en el mercado europeo. El portugués ha quedado libre tras finalizar su etapa en el Manchester City y sabe que tiene a los tres gigantes del fútbol español pendientes de su decisión.

Sin embargo, su destino ha comenzado a encaminarse en las últimas horas hacia la capital de España ya que el FC Barcelona ha decidido retirarse de la puja por motivos estrictamente económicos. Atlético de Madrid y Real Madrid mantienen abierta ahora una batalla que se ha intensificado con la irrupción definitiva de José Mourinho.

Si algo ha cambiado en los últimos días ha sido precisamente la llegada del técnico portugués al banquillo del Santiago Bernabéu. Mourinho ha colocado el nombre de Bernardo Silva entre sus prioridades y está insistiendo personalmente en la operación, convencido de que puede convertirse en una pieza clave tanto dentro del campo como en el liderazgo del vestuario blanco.

El Barça se baja de la carrera

En el Camp Nou el interés era real. De hecho, durante varias semanas se trabajó con la posibilidad de cerrar la incorporación del futbolista a las primeras de cambio, una operación a coste cero tras expirar su contrato con el Manchester City que solo requería del beneplácito de Hansi Flick, quien terminó por encajar al portugués en sus planes.

Jorge Mendes ofreció la operación y en el club azulgrana gustaba enormemente el perfil del portugués. El técnico azulgrana puso en valor su versatilidad, su capacidad para jugar tanto en el centro del campo como en posiciones ofensivas y su experiencia al máximo nivel. Pero el problema nunca fue deportivo. Fue económico.

El Barça no está dispuesto a entrar en una subasta salarial con Atlético y Real Madrid por un futbolista de 31 años que, pese a su enorme calidad, no sería considerado la gran estrella del nuevo proyecto. En las oficinas azulgranas entienden que la operación rompía completamente la escala salarial prevista para la próxima temporada si intentaban alcanzar las cifras propuestas por sus eternos rivales.

La prioridad económica del club sigue estando centrada en reforzar otras posiciones más urgentes, especialmente tras la salida de Robert Lewandowski. La llegada de Anthony Gordon, la búsqueda de un lateral y otros movimientos defensivos han terminado relegando definitivamente la opción Bernardo Silva.

El Atlético gana fuerza

Con el Barça prácticamente fuera de la ecuación, el Atlético de Madrid aparece ahora mismo como el club mejor posicionado. En el Metropolitano llevan tiempo trabajando en silencio en esta operación y consideran que Bernardo Silva puede ser uno de los futbolistas diferenciales del nuevo proyecto de Simeone. El técnico argentino cree que el portugués encajaría perfectamente en un rol similar al que ha tenido Antoine Griezmann en los últimos años con libertad ofensiva, capacidad de asociación y liderazgo.

Además, el jugador entiende que en el Atlético tendría un protagonismo muy importante desde el primer día. Ese factor pesa mucho en su decisión.

Según informa la Cadena SER, Bernardo Silva prioriza la opción rojiblanca por delante del resto de alternativas españolas. Sin embargo, todavía no existe ninguna decisión definitiva.

Mourinho puede cambiarlo todo

Sin embargo, cuando parecía que el Atlético podía tomar ventaja clara, ha aparecido José Mourinho. La llegada del entrenador portugués al banquillo del Real Madrid ha cambiado radicalmente la sensación del futbolista. El nuevo entrenador blanco considera que Bernardo Silva es exactamente el perfil competitivo que necesita el nuevo proyecto merengue.

En el club ya se había estudiado la operación anteriormente, aunque sin dar pasos definitivos. Ahora todo es distinto. 'Mou' ha pedido personalmente su fichaje y cree que el internacional luso puede aportar jerarquía, experiencia y carácter competitivo a una plantilla que necesita una reconstrucción emocional y futbolística.

La conexión entre ambos puede resultar decisiva. Comparten representante, nacionalidad y una relación de enorme confianza.

Bernardo Silva no quiere precipitarse

Mientras Barça, Atlético y Real Madrid mueven ficha, el futbolista prefiere mantener la calma y no quiere precipitar ninguna decisión. La intención es esperar hasta después del Mundial para resolver definitivamente su futuro. Sus últimas declaraciones dejaron bastante clara cuál será la prioridad a la hora de elegir destino. "Voy a buscar un equipo donde me quieran de verdad", explicó.

Este mensaje no sentó nada bien en el Camp Nou, sobre todo porque en el club azulgrana daban prácticamente por cerrado un acuerdo verbal desde meses atrás.

Ya sabe que el Barça no será una opción

A día de hoy, Bernardo Silva tiene claro que el Barça se ha retirado definitivamente de la carrera. El club azulgrana no va a mejorar su propuesta ni tiene intención de competir económicamente contra Atlético y Real Madrid. Eso deja la decisión reducida, salvo sorpresa, a un duelo entre el Metropolitano y el Santiago Bernabéu.

El Atlético parece partir con cierta ventaja deportiva y emocional. Mourinho, en cambio, amenaza con cambiarlo todo desde el Real Madrid.