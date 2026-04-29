Cruzeiro derrota a Boca Juniors y desata un escándalo en la Copa Libertadores con un final fuera de control

Matheus Pereira, Leandro Paredes, Adam Bareiro y el árbitro Esteban Ostojich, protagonistas de una noche caliente en Belo Horizonte que podría traer sanciones de la CONMEBOL

El duelo entre Cruzeiro y Boca Juniors terminó en caos. El conjunto brasileño se impuso por 1-0 en el Mineirão, pero el foco se desplazó al final del partido, marcado por provocaciones, empujones y una trifulca generalizada entre jugadores de ambos equipos.

El incidente, que involucra a figuras como Matheus Pereira y Leandro Paredes, ha encendido todas las alarmas en la Copa Libertadores. La CONMEBOL ya analiza lo sucedido, mientras el grupo queda abierto con ambos equipos igualados en la cima.

Matheus Pereira y Leandro Paredes desatan la batalla en el Mineirão

El partido explotó tras el pitido final. Todo comenzó con una celebración provocadora de Matheus Pereira frente a Leandro Paredes.

El gesto no pasó desapercibido. El argentino reaccionó de inmediato y, en cuestión de segundos, el césped se convirtió en un escenario caótico.

Jugadores de ambos equipos se sumaron al enfrentamiento, generando una escena de persecuciones, empujones y gritos que obligó a intervenir a miembros de seguridad y staff técnico.

“Era un partido de ir al choque y estábamos preparados para eso y más”, aseguró tras el partido el delantero Neyser Villarreal.

Ayrton Costa, Marcelo Weigandt y la reacción descontrolada de Boca Juniors

El enfado de Boca Juniors fue evidente. Entre los más alterados apareció Ayrton Costa, que llegó a perseguir a Pereira durante varios metros.

También destacó Marcelo Weigandt, que incluso terminó empujando a un miembro del staff rival en medio del caos. Otros futbolistas como Lautaro Blanco o Leandro Brey se sumaron a la trifulca, reflejando el nivel de tensión acumulado durante todo el encuentro.

La escena fue clara: jugadores corriendo por el campo, grupos enfrentados y un ambiente completamente desbordado.

Esteban Ostojich y la expulsión de Adam Bareiro que marcó el partido

Más allá del escándalo final, el origen del conflicto está en las decisiones arbitrales. El colegiado, Esteban Ostojich, quedó en el centro de la polémica tras la expulsión de Adam Bareiro.

El delantero paraguayo vio la segunda amarilla justo antes del descanso, dejando a Boca con diez jugadores durante toda la segunda mitad.

Desde el entorno argentino consideran que la decisión fue excesiva y condicionó el desarrollo del partido. “Nos condicionó el resto del partido, que fue muchísimo tiempo”, declaró el técnico Claudio Úbeda.

Además, Leandro Paredes fue tajante: “Ninguna de las jugadas era para amarilla”. Esa sensación de injusticia fue clave para entender la reacción final del equipo.

Neyser Villarreal decide el partido y rompe la racha de Boca Juniors

En lo estrictamente deportivo, el encuentro fue muy cerrado. El exceso de tensión y el juego físico limitaron las ocasiones.

El gol llegó en el minuto 83. Neyser Villarreal, que llevaba pocos minutos sobre el verde, aprovechó un centro de Kaio Jorge tras una gran acción previa de Pereira.

Ese tanto no solo dio la victoria a Cruzeiro, sino que rompió una racha de 14 partidos invicto de Boca Juniors. El conjunto argentino, además, terminó el partido sin realizar un solo disparo a puerta, reflejo de una noche muy complicada.

Claudio Úbeda y la tensión acumulada en Boca Junior

El técnico Claudio Úbeda intentó rebajar el tono tras el partido, pero dejó entrever el malestar del equipo. Según su análisis, la reacción de sus jugadores fue consecuencia directa del contexto del partido y de las provocaciones rivales.

Boca entró en un juego físico que terminó pasándole factura. La expulsión, la presión ambiental y la falta de claridad en ataque acabaron desbordando al equipo.

CONMEBOL, posibles sanciones y un grupo completamente abierto

Lo ocurrido no quedará en anécdota. La CONMEBOL ya estudia las imágenes y el informe arbitral. Las posibles sanciones podrían afectar a varios jugadores de ambos equipos, especialmente por los empujones, persecuciones y actitudes antideportivas.

En lo deportivo, el Grupo D queda completamente abierto: