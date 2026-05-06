Bayern 1-1 PSG: Dembélé lleva a los de Luis Enrique a revalidar el título de Champions

La vuelta de las semifinales en la Champions League dio lugar a un empate con menos goles, pero igual de intenso que en la ida, donde Ousmane Dembélé y Harry Kane volvieron a repetir como goleadores

El Allianz Arena presenció una noche mágica que quedará grabada en la historia de la Champions League, con una vuelta de semifinales entre Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain digna de dos equipos favoritos al título.

Tras el 5-4 favorable a los parisinos en la ida, todo hacía indicar que este sería un partido de goles, pero el tempranero tanto de Dembélé y la falta de acierto del Bayern llevaron el encuentro a un empate que sirvió para que los parisinos se planten en su segunda final consecutiva. Los locales lo intentaron, pero sin acierto, su gol, por parte de Harry Kane, llegó en el último minuto.

Kvaratshkelia y Dembélé, dupla de garantías

Inició el partido queriendo hacer honor a la extraordinaria ida. Con un Bayern muy ofensivo desde que sacó de inicio, el primer golpe lo daría el PSG gracias a otra genialidad de Kvaratshkelia.

El extremo georgiano recorrió la banda izquierda hasta llegar al área rival, cuando vio a Dembélé solo en el segundo palo. Pase raso y el Balón de Oro mandó un zurdazo imposible para Neuer.

Olise contra Nuno Mendes: duelo de estrellas

Con el gol visitante, los alemanes trataron de reaccionar con un juego muy directo, pero se encontraron con un conjunto parisino muy bien organizado en defensa. Olise y Luis Díaz fueron los referentes en el ataque del Bayern, especialmente el francés, que presentó un gran duelo ante Nuno Mendes.

El portugués, que vio la tarjeta amarilla en los primeros minutos, lo dejó todo para frenar los intentos del jugador local, permitiendo tan solo un par de disparo que se marcharon muy cerca de la escuadra de Safonov.

La mejor ocasión local llegaría gracias al colombiano que, tras una gran jugada por banda izquierda, puso un pase de la muerte a Olise, cuyo remate no llegó a portería porque, otra vez, apareció Nuno Mendes.

Neuer salva el segundo y al Bayern le pueden los nervios

Cuando más atacaba el Bayern, llegaría la segunda jugada de mayor peligro del encuentro por parte del PSG. Una falta muy lejana centrada por Vitinha para que Joao Neves apareciera en el segundo palo y cabecear a la cepa del palo izquierdo de Neuer.

El guardameta alemán sacó una mano impresionante para evitar el gol, pero no las protestas locales, que comenzaron a lanzar vasos al terreno de juego, provocando la interrupción del mismo durante un par de minutos.

Tres tiros a portería y el partido llega al descanso

Antes de agotar la primera mitad, Musiala tendría una oportunidad de oro para empatar. Gran jugada de Olise en la frontal que habilitaba al joven alemán. Mano a mano con Safonov y el guardameta ruso le ganaba la partida. Era el primer disparo a portería local cuando nos acercábamos al minuto 45.

Con el tiempo reglamentario ya cumplido se añadieron 2 minutos extras, que no sirvieron para mucho más. El encuentro llegaba al descanso con un PSG muy cómodo que ya se sentía finalista.

El PSG moja la pólvora del Bayern

El inicio de la reanudación estuvo marcado por las faltas y la ausencia de tiempo efectivo de juego. Muy intenso y agresivo el Bayern, fueron numerosas las faltas cometidas antes de llegar a la hora de partido.

El principal damnificado fue Pacho que primero sufrió una herida en la cabeza fruto de un balón dividido con Harry Kane, para después llevarse un duro golpe en el rostro tras un duelo con Laimer.

Neuer mantiene vivo al Bayern

El PSG siguió a lo suyo buscando sangre en los contragolpes, topándose con un Neuer dispuesto a sacar todo lo que no pudo en el Parque de los Príncipes.

Primero Kvaratshkelia con un disparo raso que fue sacado con los pies, y después Doué con un potente remate salvado con una fuerte mano y unos reflejos felinos, tuvieron las mejores oportunidades para ampliar la ventaja parisina.

Movimiento en los banquillos

El encuentro seguía sumando minutos mientras que ninguno de los equipos lograba generar peligro real. Ante el monólogo posesivo de los locales, que no llegaban a Safonov, tanto Kompany como Luis Enrique decidieron realizar cambios.

El entrenador español optó por refrescar el ataque para terminar de matar al contragolpe, mientras que el belga reforzó la defensa y metió un segundo punta que acompañara a Harry Kane.

El Bayern no encuentra portería

El conjunto local lo intentó por activa, generando ocasiones de todo tipo, pero al llegar al área rival el resultado siempre era el mismo: no tenían pegada.

El PSG, que cada vez estaba más cómodo, comenzó a retener la posesión para defenderse con el balón, cuando cumplido el tiempo reglamentario, el árbitro portugués añadió 5 minutos.

Harry Kane da un minuto de esperanza

Cuando todo hacía indicar que el partido acabaría con victoria del PSG, Harry Kane aparecía para recortar distancias sobre la bocina. El inglés recibió en el área, dio media vuelta y fusiló ante Safonov. Creía el Bayern cuando ya se habían cumplido 4 de los 5 minutos de añadido.

Con algunas pausas y la celebración del gol, el árbitro dejaría que el encuentro se extendiera hasta el 97, donde entonces señaló el final del encuentro para desilusión local y disfrute visitante.

Luis Enrique lleva al PSG a su segunda final consecutiva tras realizar un completo y serio partido de vuelta, y se medirá al Arsenal en el Puskas Arena de Budapest para revalidar el título de campeón europeo.

Ficha técnica

1 – Bayern Múnich: Neuer; Laimer, Upamecano (Karl, m. 85), Tah (Kim Min Jae, m. 68), Stanisic (Davies, m. 68); Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala (Nico Jackson, m. 79), Luis Díaz; Harry Kane.

1 – París Saint-Germain: Safonov; Zaire Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Mayulu, m. 85); Fabián Ruiz (Lucas Hernández, m. 77), Vitinha, Joao Neves; Doué (Beraldo, m. 77), Dembele (Barcola, m. 65) y Kvaratskhelia.

Goles: 0-1, m. 3: Dembele. 1-1, m. 94: Harry Kane.

Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Tah (m. 33) y Luis Díaz (m. 78), y a los visitantes Nuno Mendes (m. 8), Kvaratskhelia (m. 48+) y Marquinhos (m. 86).

Incidencias: partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones disputado en el Allianz Arena de Múnich ante unos 70.000 espectadores.