Niklas Süle anuncia su retirada del fútbol a los 30 años: "Me metí en la ducha y lloré durante diez minutos"

El defensa alemán dice basta: una lesión contra el Hoffenheim que encendió todas las alarmas y el miedo a una tercera rotura de cruzado han acelerado su adiós definitivo del Borussia Dortmund y del fútbol: "En ese momento, realmente pensé: "Está roto", recordando el día que tomó la decisión

Niklas Süle ha puesto punto final a su carrera en el fútbol. El defensa del Borussia Dortmund, acusado de sus problemas musculares, ha dicho adiós con un comunicado a través de los canales oficiales del club alemán. El central de 30 años cayó lesionado el pasado 18 de abril, en el encuentro de la Bundesliga frente al Hoffenheim. Además, el jugador sufrió la dolencia solo, con una caída en el área que hizo saltar las alarmas.

Menos de tres semanas después, Niklas Süle ha dicho basta. Ante el temor de que pueda sufrir una nueva lesión de ligamento cruzado, el jugador del Borussia Dortmund colgará las botas a final de temporada. Los de Niko Kovač tienen todavía dos jornadas de la Bundesliga que disputar, frente al Eintracht y Wender Bremen, el próximo 16 de mayo.

"Pensé que estaba roto": el susto que cambió la vida de Süle y aceleró su adiós al fútbol

Niklas Süle, comunicó a través del podcast Spielmacher, recogido por los canales del Borussia Dortmund, su decisión de colgar las botas: "Quiero anunciar que pondré fin a mi carrera este verano. Lo que sentí cuando nuestro médico me hizo la prueba del cajón en el vestuario del Hoffenheim (una prueba para detectar una posible rotura del ligamento cruzado). Miró al fisioterapeuta y negó con la cabeza, y el fisioterapeuta también la hizo y no sintió nada, fue cuando me metí en la ducha y lloré durante diez minutos"

De esta manera, Süle sigue explicando cómo vivió la situación ese 18 de abril, tras el encuentro contra el Hoffenheim dónde cayó lesionado: "En ese momento, realmente pensé: "Está roto". Cuando me hicieron la resonancia magnética al día siguiente y recibí la buena noticia (que al final no era una rotura del ligamento cruzado), me quedó clarísimo que todo había terminado".

Por ello, Süle, que confirma las sospechas con su salida del Borussia Dortmund, afirma que "no podía imaginar nada peor que estar ilusionado con el futuro, ser independiente, irme de vacaciones, pasar tiempo con mis hijos, y luego tener que afrontar mi tercera rotura del ligamento cruzado".

Süle recuerda los momentos con el Borussia Dortmund: "No sé si volverá a sentir algo así en mi vida"

Por otro lado, Süle recuerda su primera temporada en el Borussia Dortmund, la 2022/2023, tras dejar el Bayern de Múnich: "Lo que viví en mi primer año, cuando estuvimos a punto de ser campeones, la noche en el hotel, el camino al estadio... Lo que sentí entonces fue algo que solo había experimentado antes de mi primer partido como profesional: los nervios, la emoción".

Süle, que dice adiós al Borussia Dortmund tras 109 partidos y tres goles, recuerda que su primera temporada, en su estreno con el equipo alemán "fue uno de los momentos más intensos que he vivido, antes del partido contra el Mainz. No sé si volveré a sentir algo así en mi vida, con esa adrenalina".

Süle confiesa lo que más le pesa al dejar Dortmund: "Me sentí en casa desde el primer día"

Por último, Süle concluye haciendo memoria de sus cuatro temporadas en el Borussia Dortmund: "Recordando mis cuatro años en Dortmund, hubo muchos momentos que disfruté. Las bromas en el vestuario, el estadio... ¡estamos hablando de 80.000 personas! Siempre me recibieron con los brazos abiertos".

De esta manera, el defensa de 30 años se reafirma apuntando que va "a echar mucho de menos esta época. Lo a gusto que me sentía aquí. Desde el primer día me di cuenta de cómo es la gente de Dortmund: abierta, cálida y honesta. Me sentí muy conectado con ellos. Mis hijos van a la guardería aquí. Ya nos cuesta mucho irnos".