Almeyda responde al ataque de Tebas y se muerde la lengua con el castigo al Sevilla desde Madrid: "Si uno dice algo..."

El técnico sevillista alzó la voz para replicar al presidente de LaLiga, que criticó sus palabras sobre los incidentes en el derbi, y aseguró que el trato recibido por el Sevilla es muy similar al que llevó a River Plate al descenso

Matías Almeyda se expresa habitualmente con claridad aunque no diga todo lo que piensa y hoy, en la rueda de prensa previa al choque contra el Oviedo, respondió de esta forma cuando se le preguntó por la propuesta de cierre del Ramón Sánchez-Pizjuán por parte de Antiviolencia y Competición por los incidentes en el derbi, y no se calló ante el recado que poco antes le había lanzado Javier Tebas, presidente de LaLiga sobre sus palabras acerca de los lanzamientos de objetos.

Así, cuestionado sobre si desde Madrid se castiga con demasiada dureza al Sevilla, dejó claro que prefiere cerrar la boca y recordó que les está sucediendo algo parecido que en su etapa en River.

Almeyda se muerde la lengua sobre el castigo al Sevilla desde Madrid

“Es la vida. Yo viví hace 30 años en España y muchos no habían nacido. Hay cosas que antes se hablaban y ahora no. Hay críticas constructivas que puede ayudar o no. Hay veces que tienes que cerrar la boca. Ya que, si uno dice algo, se le saca de contexto. Así, aunque se va cayendo el mundo, nosotros hablamos de fútbol y todos sabemos cómo es. Si me sacan un título entonces no puedo hablar. En Sevilla, el tiempo que se está viviendo era similar a River, cuando el equipo lo llevaban a descenso”, apuntó Almeyda, que también se refirió a las recientes palabras de Javier Tebas en un acto de LaLiga.

De este modo, el presidente de la patronal reprochó con dureza las afirmaciones del 'Pelado' sobre el lanzamiento de objetos, en la que pidió respeto para la afición y restó en cierto modo importancia a lo sucedido.

Javier Tebas, duro con Almeyda

"Sus palabras no ayudan. Teniendo en cuenta que uno puede tener la simpatía por su afición tiene que quitársela. Tener la compasión por una gamberrada no me parece bien", espetó Tebas, que se refirió a los incidentes en el duelo cainita: "No nos gustan las cosas que ocurrieron, denunciamos los hechos y siempre vigilamos en todas las cuestiones que suceden. Son hechos deplorables, afortunadamente pasan de forma puntual y trabajamos para solucionarlo".

Igualmente, Tebas fue preguntado por el castigo de Antiviolencia, sobre lo que se mostró prudente: "Hay que ser proporcional. Desconozco las comunicaciones que ha habido y prefiero ver el informe para poder tener una opinión sobre ello".

Almeyda responde al presidente de LaLiga: "De eso no se acuerda"

Obviamente, a Almeyda se le informó sobre el recado de Tebas y se le pidió su opinión al respecto. El técnico sevillista, obviamente, no se calló: "Hace un mes y medio dije que había que disfrutar de LaLiga que tiene ante la idea de querer llevarse un partido al extranjero. Qué lástima que no se acordó de eso también”.