Xavi Pascual apunta al puesto de pívot y señala el gran problema del Barça: "Es muy difícil de arreglar"

El técnico del Barça esperaba a este lunes para saber si podía contar con fichajes, aunque tiene pocas esperanzas de ello

Cinco partidos perdidos en las seis últimas jornadas de la Euroliga, eliminación en semifinales de la Copa del Rey por el Baskonia y, ahora, en la Liga ACB, dos derrotas en los cinco últimos encuentros. La situación del Barça no es la mejor para afrontar el tramo más importante de la temporada.

Lo hace además sin Nico Laprovittola, que sólo llegaría para jugar el tramo final de los 'play offs', sin un Juan Núñez que ya podría volver a jugar en abril tras no hacerlo desde la pretemporada, con Brizuela tocado y un Shengelia cuya baja se ha notado mucho en los dos últimos encuentros, que han acabado con derrota ante el Hapoel y Joventut de Badalona.

Tras su gran inicio, los números de Xavi Pascual se han equilibrado y suma 23 victorias y 14 derrotas desde que llegó en noviembre. Peores números que hace dos años tenía Roger Grimau... Ante esto, no dudó el pasado viernes en pedir fichajes una vez más y mostró la esperanza con que las urnas le dieran ese regalo.

Pascual esperaba un regalo tras las elecciones del Barça

"Esperamos hasta el lunes a ver si hay alguna novedad. No hay más. Aquí a cada uno le toca lo suyo y si queremos ganar, todos tienen que querer ganar", afirmó Pascual tras perder ante el Hapoel Tel Aviv, al tiempo que avisaba que si alguien llega sería sólo para la Liga ACB, ya que en la Euroliga se ha cerrado el plazo para inscribir.

Ante esto, Xavi Pascual se resigna y sólo promete trabajo. "Seguiremos compitiendo, estoy seguro, y en algún momento lograremos salir adelante. A veces no conseguimos plasmar nuestra experiencia en la pista, pero debemos seguir intentándolo. Necesitamos más aportación de otros jugadores y que quienes estén en pista compitan un poco mejor", señaló.

El Joventut hace mucho daño en la pintura ante el Barça

Cuarenta y ocho horas después se veía sobrepasado por un Joventut que, con muchos ex del Barça (Ricky, Jabari Parker, Tomic...) les pasó por encima de principio a fin con una exhibición del base de El Masnou.

Xavi Pascual, ahora, incidía en otro problema del que ya avisó en noviembre cuando llegó y que no le han arreglado: las carencias en la pintura. Sin Shengelia, además, éstas se ven más patentes. "Este problema lo tenemos desde mi llegada", afirma el entrenador del Barça en referencia a la hora de defender de sus hombres altos.

"Lo que pasa que antes jugábamos mejor en ataque y no se hablaba tanto -de esto-. Es un problema que tendremos, ya que es muy difícil de arreglar", reconocía el de Gavá, que sabe que, pívots de nivel, ahora mismo, tampoco hay en el mercado.