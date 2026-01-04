El Covirán Granada confirma el adiós de Ramón Díaz

El presidente de la entidad andaluza, Óscar Fernández-Arenas, hablará este lunes ante los medios para comentar la situación en la que se encuentra el club

Se estaba viendo venir. Pese a los mensaje de fuerza que llevaba semanas y semanas compartiendo Ramón Díaz, la realidad es que no se le estaba ganando a nadie, situación que iba a acabar justo con lo ocurrido hoy, su adiós como entrenador del Covirán Granada.

El técnico dijo antes del último partido dirigido contra San Pablo Burgos en la Liga ACB que todos –cuerpo técnico y jugadores– eran conscientes de la importancia del mismo; sin embargo, lo visto sobre el parqué distó mucho respecto a lo que todos esperaban. Por ello, a la finalización del mismo presentó su dimisión, algo que el conjunto granadino ha aceptado, confirmando así su marcha tras 14 jornadas en las que solo ha ganado un partido para estar a tres de la permanencia.

El preparador granadino llegó al club el pasado verano para sustituir a Pablo Pin, único entrenador que había tenido el equipo en sus diez años de vida, para liderar un proyecto que inicialmente estaba pensado para competir en Primera FEB, aunque al final asumió el reto de la Liga Endesa tras repescado el equipo por la ACB. El Covirán Granada, que acumula siete derrotas consecutivas, calificó la renuncia de Ramón Díaz como "un gesto que habla de su profesionalidad, de su honestidad y de su profundo sentimiento rojinegro".

Y añade: "Desde el club solo cabe expresar palabras de agradecimiento hacia Ramón Díaz por su trabajo, su dedicación y su valentía. Más allá de los resultados, deja una huella imborrable por su implicación personal y por haber defendido el escudo del Covirán Granada con orgullo, respeto y amor".

Óscar Fernández-Arenas, ante los medios esta lunes 5 de enero

Tal y como obliga el presente, el presidente del equipo, Óscar Fernández-Arenas, ha entendido la gravedad de la situación y, además de buscar un nuevo técnico que tome las riendas del equipo, este lunes comparecerá ante los medios para dar las pertinentes explicaciones de cara al futuro y analizar la situación de un equipo que parece dirigirse de cabeza a la segunda división del baloncesto español.

Sin tener por ahora nombres de futuribles para el banquillo de los andaluces, lo que es seguro es que la persona que llegue se encontrará al equipo como colista y teniendo un enorme reto por delante, ya que lo primero que tendrá que hacer es visitar las pistas del Barça y del Unicaja Málaga. Ahí es nada...