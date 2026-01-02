Fenerbahçe se lleva por delante el último pilar del Baskonia

Los turcos firman un último cuarto excepcional que les sirve para romper el idilio en Euroliga de los vitorianos en el Buesa Arena, donde acumulaban hasta seis victorias consecutivas

Se sabía que era un rival muy difícil. El Fenerbahce continuó con su racha victoriosa y de paso acabó con el gran momento que vivía Baskonia en el Buesa Arena, donde acumulaba seis triunfos consecutivos hasta caer en la 19ª jornada de la Euroliga por 93-108. Los vitorianos estuvieron metidos en el choque durante mucho tiempo, pero se desinflaron en los últimos 15 minutos ante la lluvia de triples de su rival.

La realidad es que el acierto exterior del conjunto turco enterró las aspiraciones de los vitorianos, que no pudieron responder a su rival en la última fase de un duelo en el que llegó a tener 10 puntos de renta.

En cuanto a las actuaciones individuales, Tim Luwawu-Cabarrot volvió a ser el mejor con 21 créditos de valoración con 20 puntos y 7 rebotes, mientras que el exbaskonista Wade Baldwin marcó el ritmo del choque con 29 créditos de valoración.

Pese a los notables esfuerzos de todos los jugadores del conjunto baskonista, que a base de transiciones y velocidad pusieron en aprietos a los de Sarunas Jasikevicius, los turcos encontraron salida gracias a unos cambios que le aportaron mucha agresividad sobre el parqué. Las fuerzas estaban igualadas, y como tal se navegó hasta la segunda parte.

Tirón sin premio para Baskonia

Para romper esa igualdad que parecía eterna, Markus Howard entró en acción con 11 puntos prácticamente consecutivos en el tercer cuarto para estirar la diferencia para los locales hasta la decena de puntos (77-67). Sin embargo, justo entonces se quedaron sin chispa los vascos, que no anotaban ni desde la línea de tiros libres.

Ya con los de Paolo Galbiati muy tocados, cuatro triples consecutivos de los otomanos cerraron el partido con un 87-99 con menos de cinco minutos para el final. A partir de aquí los azulgranas bajaron los brazos en defensa y ni siquiera inquietaron a un Fenerbahçe que, lanzado en la competición continental, se lleva por delante el último pilar de un Baskonia que queda descolgado en la clasificación general y que ya no puede ni agarrarse a su fortaleza local.

- Ficha Técnica:

93 - Kosner Baskonia (28+25+29+11): Simmons (16), Joksimovic (-), Radzevicius (5), Kurucs (8) y Diop (-) -cinco inicial-, Howard (12), Spagnolo (11), Forrest (-), Luwawu-Cabarrot (20), Omoruyi (12), Frisch (-) y Diakité (6).

108 - Fenerbahce Beko (24+29+32+23): Horton-Tucker (12), Hall (4), Biberovic (16), Melli (17) y Birch (8) -cinco inicial-, Boston Jr. (5), Devon Hall (4), Jantunen (4), Wade Baldwin (24), Bacot Jr. (-) y Colson (16).

Árbitros: Mehdi Difallah (Francia), Borys Ryzhyk (Ucrania), Rain Peerandi (Estonia). Eliminaron a Horton-Tucker por una antideportiva y una técnica (min. 23) y a Birch por faltas personales (min.37). También señalaron falta técnica a Luwawu-Cabarrot (min.18) y Birch (min.31).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 19 de la Euroliga disputado en el Buesa Arena de Vitoria ante 14.114 espectadores.