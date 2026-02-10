La cantera del Betis afronta un nuevo viaje a la gloria: "¡Madrid, allá vamos!"

El Juvenil de Javier Barrero se enfrenta al Real Madrid en los octavos de final de Copa, colocado en lo más alto de la clasificación liguera y mirando de reojo a Milán, donde dentro de dos semanas afrontará buscará los cuartos de final de la UEFA Youth League

La espectacular temporada 2024/2025 vivida en la cantera del Real Betis gracias a su descollante equipo del Juvenil A parecía prácticamente irrepetible: ganador de dos titulos, la liga en División de Honor y la primera Copa de Campeones, semifinalista de la Copa del Rey juvenil cayendo ante el que a la postre fue el vencedor, el FC Barcelona (2-0) tras golear al Real Madrid (6-1) y vencer al Atlético de Madrid (3-2), y entre los 16 mejores equipos de la UEFA Youth League -máxima categoría continental- tras caer en octavos en un polémico encuentro con el FC Bayern. Pues esta 25/26 pinta igual de bien o mejor.

"¡Madrid, allá vamos": la ilusión del Real Betis antes de visitar al Real Madrid en la Copa del Rey juvenil

El conjunto verdiblanco, dirigido ahora por Javier Barrero tras el esperanzador salto de Dani Fragoso al Betis Deportivo, ha partido en el mediodía de este martes hacia Madrid para afrontar en la Ciudad Deportiva de Valdebebas un nuevo duelo ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey Juvenil, este miércoles a las 16:00 horas, justo un año después del impresionante poker de goles de Pablo García ante ese mismo rival. A esta ronda llegan exhibiendo pólvora: 14 goles en dos partidos ante el CD Mensajero (9-0), en dieciseisavos, y el Granada CF (5-3), en octavos de final.

Fecha y horario del duelo del FC Inter - Real Betis de octavos de final de la UEFA Youth League

Apenas 24 horas después de conocer la fecha y el horario del duelo de octavos de la Youth League que le enfrentará también a domicilio al FC Inter, que será finalmente a las 14:00 horas del día 24 de febrero en el estadio Ernesto Breda de la ciudad italiana de Milán. A esta ronda han llegado después de eliminar al Tottenham Hotspur (5-1) en dieciseisavos y al FC Basilea Suizo en la ronda previa (marcador global de 4-3).

El Real Betis recupera el liderato liguero en la División de Honor Juvenil

Además, hace sólo dos días, el Betis vencía por 2-1 al UD Almería (goles de Rica y Fierro) y, con 48 puntos, recuperaba el liderato en solitario en la liga del Grupo IV en la División de Honor Juvenil que compartía con el Granada CF (45), aprovechando que los nazaríes tuvieron que aplazar su encuentro de la jornada 21 ante la UD Melilla -lo recuperan este jueves a las 17:00 h- por culpa del mal tiempo generado por el tren de borrascas acontecido en las últimas semanas.

La cantera del Betis, un inagotable surtidor de talento

Todo esto, el Juvenil del Betis lo está consiguiendo al tiempo que refuerza al filial, que ha asentado la base de su reacción en el papel de jóvenes como Manu González, Óscar Masqué, Emmanuel, Morante o Rodrigo Marina. Este último, además, entró en la convocatoria del primer equipo para la victoria del pasado domingo ante el Atlético de Madrid (0-1) en la jornada 23 de LaLiga EA Sports, aunque sin llegar a debutar. Ya había estado en Tesalónica (Grecia), para la UEFA Europa League. Por el mismo motivo, el delantero cacereño ha sido el gran ausente en la expedición que ha viajado a Madrid buscando las segundas semifinales coperas seguidas.

Manu Navarro, con España sub 16; Tiago Polo y Bruno Fernández, con la sub 15

Desde atrás, el futuro no es menos prometedor. En las últimas horas han salido publicadas la convocatoria de la selección española sub 16, en la figura el ariete bético Manu Navarro para participar en el Torneo Desarrollo de UEFA que medirá a la 'Rojita' con los combinados de Francia (21 de febrero, 10:15), Inglaterra (23 de febrero, 15:15) y Dinamarca (26 de febrero, 13:45). El atacante del Cadete A, que suma 19 goles este curso curso, se concentrará el próximo lunes 16-F.

Asimismo, ha salido también la lista de la selección española sub 15 y también hay representación del Real Betis: Tiago Polo (Cadete A) y Bruno Fernández (Cadete B) han sido citados para participar con España en dos encuentros contra Portugal. El combinado nacional se concentrará el próximo martes 17 y viajará el miércoles 18 a tierras lusas para disputar allí ambos encuentros.