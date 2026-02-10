La curiosa bipolaridad del Betis: de los más sancionados en la UEFA Europa League, uno de los más limpios de LaLiga

El equipo verdiblanco viene de ganar al Atlético de Madrid en el Metropolitano en un partido en el que sólo cometió tres faltas, mientras que en la Fase Liga de la Europa League ha sido el tercero más amonestado de los 36 participantes y cuenta con dos apercibidos de cara a la vuelta de los octavos de final. Otros dos béticos están amenazados de cara a El Gran Derbi

El Real Betis goza este martes de un merecido día de descanso tras la reconfortante victoria del domingo ante el Atlético de Madrid y afronta una semana despejada de compromisos interesemanales por primera vez desde el regreso del parón navideño, tras ser eliminado en los cuartos de final de la Copa del Rey por los colchoneros y después de ahorrarse una ronda en la UEFA Europa League con su clasificación directa para la ronda de octavos tras el cuarto puesto en la Fase Liga.

En estos cuatro últimos meses de temporada, el Betis se queda con dos competiciones con un doble reto: mantener su quinto puesto en LaLiga EA Sports para sellar su sexto pasaporte seguido para jugar competiciones continentales la próxima campaña, sin dejar de mirar de reojo el complicadísimo sueño de la Champions (a siete puntos de Atlético y Villarreal); sin dejar de anhelar hacer historia en la Europa League. En estas dos competiciones llama la atención una bipolar hoja disciplinaria.

Las bipolaridad del Betis: tarjetado en la UEFA Europa League, casi inmaculado en LaLiga

De guante blanco en LaLiga española, viene de ganar por primera vez al Atlético de Madrid con grandes registros estadísticos individuales y colectivos cometiendo sólo tres faltas. El conjunto verdiblanco es el tercer equipo con menos infracciones por partido (10,3) y el cuarto equipo menos amonestado del campeonato nacional con sólo 42 cartulinas.

Dos apercibidos en el Real Betis para El Gran Derbi en La Cartuja frente a los cinco del Sevilla FC

Sólo un jugador del Betis ha cumplido ciclo hasta la fecha, Natan de Souza; mientras que únicamente Valentín Gómez y Chimy Ávila constan como apercibidos en 23 jornadas. En el Sevilla FC, en cambio, lamentan ser el más tarjeteado de LaLiga (69) y están a una amarilla de perderse El Gran Derbi cinco futbolistas: Lucien Agoumé y José Ángel Carmona suman nueve; mientras que César Azpilicueta, Gabriel Suazo y Tanguy Nianzou (además del lesionado Marcao) están con cuatro cada uno.

Por contra, en la UEFA Europa League, el Real Betis ha sido el tercero más amonestado de los 36 conjuntos que componían la Fase Liga con un total de 20, sólo superado por las 21 del Viktoria Plzen checo y las 30 del Fenerbahçe FK turco. En sólo ocho encuentros de la liguilla, aunque aquí son cada tres cartulinas y no cada cinco, ya han cumplido ciclo dos futbolistas, Cédric Bakambu y Ricardo Rodríguez, mientras que hay otros dos que jugarán la ida de los octavos de final bajo la amenaza de estar a una cartulina de la supensión, los polivalentes Valentín Gómez y Aitor Ruibal.

Así se reparten las 42 tarjetas amarillas del Real Betis en LaLiga EA Sports

Natan de Souza 5

Valentín Gómez 4 (apercibido)

Chimy Ávila 4 (apercibido)

Gio Lo Celso 3

Sofyan Amrabat 3

Marc Bartra 3

Ez Abde 2

Junior Firpo 2

Cucho Hernández 2

Nelson Deossa 2

Sergi Altimira 2

Aitor Ruibal 2

Héctor Bellerín 1

Pablo Fornals 1

Pau López 1

Marc Roca 1

Pablo García 1

Antony dos Santos 1 (1 TR)

Ángel Ortiz 1

Rodrigo Riquelme 1

Las 20 amonestaciones del Real Betis en la UEFA Europa League