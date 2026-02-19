Antony acapara todo el protagonismo en la penúltima sesión del Real Betis antes de recibir al Rayo Vallecano

El extremo brasileño se ha dejado ver este jueves en la Ciudad Deportiva Luis del Sol después de ausentarse en los dos primeros entrenamientos de la semana. Además, Manuel Pellegrini sigue de cerca la evolución del reintegrado Héctor Bellerín

La plantilla del Real Betis ha sumado en la mañana de este jueves un nuevo entrenamiento matinal en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, el tercero en lo que va trancurrido de esta semana que concluirá en la sobremesa del sábado recibiendo la visita del Rayo Vallecano al Estadio de La Cartuja correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports, justo la cita inmediatamente anterior a El Gran Derbi contra el Sevilla FC del 1 de marzo. Para este partido, Manuel Pellegrini y los médicos del club siguen gestionando con mimo la evolución de Antony dos Santos, que ha sido el principal protagonista de la sesión.

Antony se entrena con el grupo; Bellerín, Cucho y Chimy suman una sesión más

Después de quedarse en el gimnasio para preservar su físico durante las dos primeras jornadas de trabajo de la semana, trabajando con los recuperadores del Betis en ese plan conservador elegido para tratar la molestia pubalgia que arrastra desde hace meses, Antony se ha ejercitado este jueves con el resto de sus compañeros y todo apunta a que no tendrá ningún problema para estar frente al Rayo, a pesar de que se trata de una lesión que se basa en las sensaciones cambiantes: de manera alterna puede doler e incapacitar mucho o no molestar casi nada cuando el futbolista brasileño logra calentar bien la zona afectada.

Por tercer día consecutivo, ha repetido con el grupo Héctor Bellerín, quien después de pasarse en la enfermería casi todo lo que va de 2026 -sólo jugó contra el Oviedo, el 12 de enero- por unas molestias musculares indeterminadas, se reintegró por fin el pasado martes para entrar en la fase final de su recuperación. La duda es si llegará a tiempo de entrar en la lista de convocados para recibir al Rayo, e incluso tener algunos minutos para probarse, o si decidirá esperar a tener una semana más de entrenamientos de cara a volver para el derbi en La Cartuja de dentro de 10 días.

Menos dudas suscitan los previsibles regresos de los delanteros Juan Camilo el 'Cucho' Hernández y de Luis Ezequiel el 'Chimy' Ávila, quienes ya participaron en los dos últimos entrenamientos de la semana pasada pero no llegaron a entrar en la citación para viajar a Palma de Mallorca. Tanto el colombiano como el argentino volverán ante el Rayo y dejan la enfermería con sólo tres pacientes: Isco Alarcón, Sofyan Amrabat y Giovani Lo Celso.

Manuel Pellegrini, que poco a poco va recuperando al grueso de su plantel después de tener que afrontar cinco semanas seguidas jugando jueves y domingo en tres competiciones con muchísimos ausentes, no ha contado en la mañana de este jueves con participación canterana más allá de los habituales Ángel Ortiz y Pablo García. Este viernes tendrá lugar la última sesión preparatoria y el técnico chileno pasará por sala de prensa para analizar la previa de este Betis - Rayo.