Plus histórico del Betis para imponerse al Rayo y acechar la Champions

El Betis afronta la visita del Rayo con una ventaja numérica considerable, pues manda con autoridad en los duelos como local contra los rayistas, sobre todo en la última década

Después de saldar las dos últimas salidas con victorias de mucho valor y de engancharse a la lucha por la Champions, el Betis vuelve a La Cartuja este sábado con la visita del Rayo Vallecano con la intención de prolongar su racha de victorias y asentar su posición de privilegio.

Una cita a priori propicia para dar otro paso hacia adelante rumbo su gran objetivo, pues afronta este choque con una interesante ventaja que le proporcionan las estadísticas. Y es que el saldo contra el Rayo Vallecano en casa resulta muy favorable para los intereses verdiblancos.

No en vano, ya el saldo global de enfrentamientos en la máxima categoría sonríe al Betis, pues se ha impuesto en 13 de los 33 partidos y ha caído en 11. Números que mejoran considerablemente si solo se tienen en cuenta los encuentros en la capital hispalense, con datos más que prometedores de cara al envite de este fin de semana.

El Betis no pierde en casa contra el Rayo desde la 12/13

De hecho, el Rayo Vallecano solo se ha impuesto en cuatro de las 17 visitas al feudo bético, tres de ellas seguidas, y la última se remonta a la campaña 12/13, más concretamente en agosto de 2012. Por ende, hace trece temporadas que la franja no regresa a casa con el máximo rédito por el dominio verdiblanco a partir de ahí, especialmente a raíz de la 18/19. Así, en los siete enfrentamientos desde la derrota, el Betis ha sumado cuatro triunfos y tres empates.

Además, en los últimos cinco desplazamientos del Rayo, los verdiblancos han acariciado el pleno, con cuatro victorias y las tablas firmadas precisamente el curso pasado en el Benito Villamarín.

Cuatro triunfos y un empate en los últimos cinco desplazamientos rayistas

Así, en la 24/25, del día de la Lotería de Navidad, béticos y rayistas empataron a un tanto en un partido en el que Isco adelantó a los locales desde el punto de penalti y ya en la segunda parte Isi estableció el empate.

En el curso anterior, en la cuarta jornada de LaLiga, los de Pellegrini impusieron su ley en Heliópolis con un solitario tanto de Willian José en el 53', dando continuidad a los triunfos sumados en la 22/23 (3-1), en la 21/22 (3-2), y en la 18/19 (2-0).

De ese modo, este sábado, el cuadro heliopolitano buscará retomar la dinámica ganadora tras el empate del curso pasado de cara a dar un paso más en su ambicioso objetivo de acabar entre los cuatro primeros a final de este ejercicio.