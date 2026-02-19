PAOK 1-2 Celta de Vigo: Aspas quiere otra ronda en Europa

El capitán celeste se erigió en protagonista de la victoria en Salónica gracias a un tanto y un pase de gol a Swedberg, aunque el paso atrás de la segunda mitad hizo que la ventaja lograda antes del descanso se viese menguada de cara a la vuelta.

El Celta de Vigo dio un paso de gigante hacia los octavos de final de la Europa League al vencer en un recinto, el Toumba Stadoum. donde nunca un equipo español había logrado hincar su bandera y salir victorioso. El PAOK, de hecho, no perdía en Salónica ante sus aficionados desde hace un año. Pero el conjunto gallego rompió esa estadística haciendo valer su mayor calidad para asestar dos goles definitivos antes del descanso, pasando luego a controlar a su rival a base de orden defensivo, aunque le tocó sufrir al final con el tanto de Jeremejeff. Un tanto que lo deja todo abierto de cara a la vuelta de la semana próxima en Balaídos, si bien la ventaja es sin duda jugosa.

De inicio, ambos equipos compartieron el plan de no arriesgar, mostrándose ordenados para no dejar espacios al rival. Así, se sucedieron minutos de tanteo sin un dominador claro, con uno y otro conjunto alternándose en la posesión. Pero la sensación era que los celestes estaban un punto por encima de su adversario, muy mermado por sus importantes bajas en ataque. A los de Giráldez les bastaba con tocar y esperar su momento para buscar los espacios, algo que sucedió poco antes del cuarto de hora, con un pase de Aspas sobre Swedberg que el sueco no pudo transformar en gol por la doble intervención salvadora del meta Tsiftsis.

Iago Aspas, goleador y asistente

Poco después fue Mingueza quien pisó área y no se lo pensó dos veces con un potente chut que se marchó alto. El Celta buscaba los carriles para desajustar a un PAOK cada vez más encerrado por dentro y con muchas dificultades para atacar en estático. Pero fue en una presión ante un balón en largo de la zaga helena cómo se fraguó el 1-0 con solo tres toques pasada la media hora. A una recuperación de cabeza en banda le siguió el sensacional taconado de Miguel Román y el disparo de primeras de iago Aspas en el mano a mano.

Como era de esperar, el cuadro griego dio un paso al frente para sacar un par de centros sobre el área gallega. Pero el Celta también supo contener bien ese arreó y tuvo la pausa necesaria para dar otro zarpazo a través del balón. En otra gran acción combinativa al fil del descanso, Miguel Román abrió para Aspas y el capitán metió un pase al corazón del área que, ahora sí, Swedberg transformó en el 0-2 lanzándose al césped y estirando su pierna izquierda para impactar con el balón.

Paso al frente del PAOK tras el descanso

Tras el paso por vestuarios, el PAOK sí puso una marcha más y poco a poco, dentro de sus limitaciones, consiguió ir metiendo en su campo al Celta a base de centros laterales y acciones a balón parado. Sin perder el orden, se multiplicaban los centrales celestes para despejar balones, teniendo que intervenir Radu por vez primera en el 62' para atajar en dos tiempos el cabezazo flojo de Jeremejeff.

Del posible 0-3 al 1-2

Avisaban los griegos y, VAR mediante, en un minuto se pasó del posible 0-3 al 1-2 que puso emoción a los instantes finales. Jutglà estaba en fuera de juego al remachar un disparo de Hugo Álvarez que se le escapó a Tsiftsis. Pero, por milímetros, sí fue válido el remate de volea de Jeremejeff tras el centro de Zivkovic en el 77'.

El gol local hizo que el Celta respondiera teniendo más el balón, aprovechando Hugo Álvarez los espacios para rondar el tercero. También lo tuvo Fer López en una contra. Aunque no faltó el susto final con un misil de Zivkovic que no encontró portería por poco. Tocará resolver en la vuelta.

Ficha técnica:

PAOK Salónica: Tsiftsis; Kenny, Vogliacco (Baba 67'), Lovren, Taylor (Michailidis 67'); Camara (Chatsidis 67'), Ozdoev, Zivkovic, Zafeiris, Taison; y Jeremejeff.

Celta de Vigo: Radu, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Ilaix Moriba, Miguel Román (Vecino 85'), Mingueza (Javi Rueda 60'), Carreira; Iago Aspas (Fer López 65'), Swedberg (Hugo Álvarez 65') y Borja Iglesias (Ferran Jutglà 60').

Árbitro: Ivan Kruzliak (eslovaco). Amonestó al local Zivkovic y a los visitantes Hugo Álvarez y Javi Rueda.

Goles: 0-1 (34') Iago Aspas; 0-2 (43') Swedberg; 1-2 (77') Jeremejeff.

Incidencias: Encuentro de ida de la ronda intermedia de la Europa League disputado en el Toumba Stadium de Salónica.