PAOK - Celta: Horario, canal y dónde ver en TV y online hoy el partido de la UEFA Europa League

El equipo que entrena Claudio Giráldez viaja a tierras griegas en busca de obtener un resultado positivo que le permita dar un paso de gigante para conseguir la clasificación para los octavos de final del segundo torneo europeo en importancia

El RC Celta se enfrenta este jueves al PAOK de Salónica en el que es el partido de ida de la eliminatoria de play off de la UEFA Europa League. Un encuentro en el que el equipo que entrena Claudio Giráldez espera conseguir un resultado positivo para luego certificar su clasificación la semana que viene en el encuentro de vuelta que se jugará en el Estadio de Balaídos, con el calor de su afición.

El RC Celta parte como favorito frente al PAOK en esta eliminatoria por jugar el partido de vuelta en casa y también por su mejor trayectoria en la UEFA Europa League en esta temporada. Además, el RC Celta tiene a su favor que tiene a casi toda su plantilla disponible, teniendo sólo las bajas de Hugo Sotelo y Álvaro Núñez por lesión y las de Franco Cervi y Joseph Aidoo por decisión técnica.

Esto quiere decir que Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, puede alinear a su equipo de gala en el cual puede estar Radu, Mingueza y Miguel Román que están apercibidos de sanción por acumulación de amonestaciones. Por tanto, si estos futbolistas ven una tarjeta amarilla más se perderían el partido de vuelta de la eliminatoria de play off de la UEFA Europa League contra el PAOK.

¿Dónde ver por TV el partido PAOK - RC Celta de la UEFA Europa League?

El partido que disputan el PAOK y el RC Celta comienza a las 18:45 horas en el Toumba Stadium y se podrá ver por la plataforma Movistar+, a través de su canal Movistar+ Liga de Campeones, el cual también se puede sintonizar a través de Orange TV. El encuentro corresponde a la a la ida de la eliminatoria de play off de la UEFA Europa League.

¿Cómo seguir online el partido PAOK - RC Celta de la UEFA Europa League?

También se podrá seguir el choque en directo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club griego y de la entidad gallega habrá información actualizada al instante de este partido de ida de la eliminatoria de play off de la UEFA Europa League.

PAOK No Iniciado - Celta

¿Cómo escuchar por la radio el partido PAOK - RC Celta de la UEFA Europa League?

Para quien no pueda ver el duelo por televisión o no tenga contratado los servicios de las plataformas televisivas que retransmiten el choque y quiera acompañar el directo de ESTADIO Deportivo, puede sintonizar cualquier emisora de radio de nivel nacional que dará una amplia cobertura de lo que ocurra en este partido entre el PAOK y el RC Celta correspondiente a la ida de la eliminatoria de play off de la UEFA Europa League.