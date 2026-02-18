Radu: "Será muy lindo jugar en un estadio con un ambiente tan caliente como el que nos encontraremos"

El portero del Celta espera que su equipo acabe mañana, jueves, con la imbatibilidad del PAOK en el Toumba Stadium

El Celta de Vigo encara la ronda previa a los octavos de final de la Europa League con ilusión y compromiso. El cuadro de Claudio Giráldez sabe que está ante una oportunidad única de seguir haciendo historia en el club gallego y esperan ansiosos el enfrentamiento ante el PAOK. Radu, portero del Celta, aseguró que "será muy lindo jugar en un estadio con un ambiente tan caliente como el que nos encontraremos".

Radu espera ansioso la eliminatoria ante el PAOK

El portero del Celta espera que su equipo acabe mañana, jueves, con la imbatibilidad del PAOK en el Toumba Stadium, donde el conjunto dirigido por Razvan Lucescu no pierde un partido desde el 13 de febrero de 2025, en la ida del playoff de la Europa League ante el Steaua de Bucarest. “Espero cambiar la estadística del PAOK en su estadio. Nunca he jugado en Grecia, será mi primera vez. Será muy lindo jugar en un estadio con un ambiente tan caliente como el que nos encontraremos mañana”, manifestó el guardameta celeste en rueda de prensa.

Radu, indiscutible para Claudio Giráldez desde su llegada el pasado verano desde el Venezia italiano, reconoció estar viviendo “el momento más importante” de su carrera deportiva. “Para mí es un orgullo estar aquí, con este equipo que cada día trabaja muy bien. No puedo esperar al partido de mañana”, incidió el portero del Celta, para quien el ambiente que se encontrarán en el estadio de Salónica será “una motivación más”. “Tenemos que estar preparados para esto, a mí personalmente me motiva mucho. Será una nueva experiencia en un estadio europeo”, declaró.

La portería, crucial para Claudio Giráldez en la eliminatoria de la Europa League

Para Claudio Giráldez, la portería será clave en esta eliminatoria ante el PAOK. “Cerrar la portería a cero es muy importante para pasar una eliminatoria”, destacó el preparador gallego, quien confía en que el buen juego que han mostrado en los últimos partidos les ayude a cortar la serie de cinco partidos sin ganar. “Para nada somos favoritos. Si nos vamos a la experiencia de los equipos o de los jugadores en este tipo de partidos, ellos tienen mucha más que nosotros. Más allá de la diferencia que puede haber entre las ligas, que ya es algo subjetivo, el PAOK está acostumbrado a manejar la presión, a la responsabilidad de tener que ganar. Veo la eliminatoria al 50 por ciento”, sentenció. el entrenador del Celta de Vigo.