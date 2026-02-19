Con su futuro en el aire, Iago Aspas disfruta el presente con ambición: "Esperamos que vengan más"

Protagonista en la victoria del Celta de Vigo en la ida de la eliminatoria intermedia de la Europa League ante el PAOK de Salónica, el de capitán celeste sueña con vivir más noches continentales "en grandes estadios"

Suplente en LaLiga desde el regreso de Fer López (su última aparición en el once fue ante el Sevilla FC el 12 de enero), Iago Aspas volvió a demostrar que tiene cuerda para rato en una Europa League que le hace especial ilusión. Claudio Giráldez le dio una camiseta de titular en la visita al PAOK de Salónica y el capitán celeste la agarró con fuerza para dar un paso de gigante hacia los octavos de final, erigiéndose en decisivo para vencer por 1-2 en un estadio en que ningún equipo español había ganado antes.

Abierto para la vuelta en Balaídos

Un tanto a pase de tacón de Miguel Román y una asistencia a Swedberg al filo del descanso encumbraron al 'Príncipe de las bateas' en el temido Toumba Stadium, donde el conjunto griego acumulaba un año sin perder. Aunque a la conclusión del choque, más allá de la felicidad mostrada, también lamentaba ese tanto en la recta final que lo deja todo abierta para la vuelta de la próxima semana.

"Creo que hemos jugado muy bien, hemos salido de esa presión que realizaba. Antes del 0-1 mío tuvimos dos ocasiones bastante claras para adelantarnos ya en el marcador. Nos queda la pena de haber pasado del posible 0-3 al 1-2, lo que deja la eliminatoria abierta para Vigo", señaló Aspas en los micrófonos de Movistar+.

Tres tantos en la Europa League

Con respecto a su gol, el cuarto en lo que va de temporada y el tercero en la Europa League, remató de primeras en una posición privilegiada gracias al gran servicio de Miguel Román, aunque el de Moaña aseguró en un primer momento no se había percatado de que fuese tan clara la ocasión, que nació en un robo de balón tras un balón en largo del conjunto heleno.

"No sabía que estaba tan solo, escuché a Borja Iglesias que me lo dijo y le di un toque más para definir", explicó, destacando el poso mostrado por el conjunto gallego en escenarios tan adversos como el propio Toumba Stadium o los recintos del Dinamo de Zagreb y el Estrella Roja de Belgrado.

"Personalidad" en grandes escenarios

"Hemos tenido mucho balón, nos han intentado apretar y el equipo está teniendo personalidad para jugar en estadios grandes. Esperamos que vengan más", afirmó, poniendo ya los cinco sentidos en el encuentro del próximo jueves, en el que deberán refrendar la buena imagen ofrecida en Salónica para sacar adelante la eliminatoria y ganarse un sitio entre los 16 mejores de la competición.

"Esperamos rematar la eliminatoria en Balaídos, si puede ser con gol o participación mía mucho mejor, por supuesto", sentenció Aspas, que a sus 38 años enfila los últimos meses de su contrato si aclarar su futuro, si bien desde el Celta de Vigo se muestran optimistas con respecto a su continuidad.