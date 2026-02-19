Claudio Giráldez insiste con Iago Aspas: "Quiero que siga en el Celta, pero no sé qué decidirá"

El técnico del Celta de Vigo lamentó el gol encajado ante el PAOK en Salónica, que deja "abierta" la eliminatoria previa a los octavos de la Europa League, pero quiso darle "valor" al triunfo obtenido en un estadio donde nadie conseguía ganar desde hace un año

El Celta de Vigo dio un paso de gigante hacia los octavos de final de la Europa League al vencer en un recinto, el Toumba Stadoum. donde nunca un equipo español había logrado hincar su bandera y salir victorioso. El PAOK, de hecho, no perdía en Salónica ante sus aficionados desde hace un año. Pero el conjunto gallego rompió esa estadística haciendo valer su mayor calidad con los tantos de Iago Aspas y Swedberg antes del descanso, aunque le tocó sufrir al final con el 1-2 de Jeremejeff.

El gol del conjunto griego lo deja todo abierto de cara a la vuelta de la semana próxima en Balaídos. Pero, pese a ello, el técnico celeste, Claudio Giráldez, pidió valorar el “histórico” triunfo de su equipo. “Dentro de mi ambición y de que quiero más, tengo que darle valor a la victoria, a lo que ha hecho el equipo. Han pasado muchos equipos por aquí y hace más de un año que no conseguía nadie ganar en el campo del PAOK, incluso algunos equipos de renombre. Ha pasado hace nada el Betis y fue superado 2-0”, afirmó.

Lo que faltó para "matar" la eliminatoria

“Hemos hecho un partido para ganar con justicia y la sensación que tenemos todos es que lo hemos podido matar. Creo que nos ha faltado ambición en esos momentos del partido, y acierto en otras acciones en las que no hemos encontrado el gol. Una eliminatoria en un milímetro cambia todo. Se ha pasado del 0-3 al 1-2 y la eliminatoria está totalmente abierta”, añadió de cara al encuentro de vuelta.

Sin relajación para la vuelta en Balaídos

Además, el técnico pontevedrés incidió en rueda de prensa en que el 1-2 es “un buen resultado” para su equipo, aunque avisó de que en Balaídos tendrán que salir “con la misma ambición” que mostraron en Grecia porque “el PAOK es un buen equipo”, al que además le faltaban hombres importantes este jueves.

“Sabíamos que iba a ser muy difícil, que iba a haber arreones de ellos, que tienen muy buen juego en esa fase tres. No me ha gustado que estuviésemos demasiado tiempo en bloque bajo, pero entiendo a los jugadores. La realidad es que pudimos matar la eliminatoria, pero no lo hemos conseguido. Se ha vivido un partido con muchos micro momentos pero creo que hemos sido superiores”, insistió, lamentando al mismo tiempo el paso atrás de su equipo en la segunda mitad.

Iago Aspas y su "derecho a decidir"

Por último, Giráldez elogió la actuación de Iago Aspas, a quien ya le trasladó su deseo de continuar con él la próxima temporada, aunque reveló que “de momento” no sabe qué decidirá el capitán celeste, que termina contrato el próximo 30 de junio. "Hay días en los que creemos que nos aporta más de inicio que desde el banquillo y hoy ha sido así. Ha metido un gol y ha dado otro. Sabemos lo que es Iago, con él debemos tener un trato especial todos los celtistas de aquí a que muera. No sé lo que decidirá pero sé que quiero que siga y él lo sabe, pero los tiempos los tiene que marcar él. Se ha ganado el derecho a decidir”, sentenció.