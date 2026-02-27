Marco Garcés, director deportivo del Celta: "El Lyon no tiene ningún futbolista que baje de los 40 millones de euros"

El director deportivo celeste ha dejado claro que será difícil estar en cuartos pero cree que "hay motivos para soñar" ya que el equipo de Giráldez "está creciendo" en el tramo más importante de la temporada.

El Celta de Vigo se enfrentará al Olympique de Lyon en los octavos de final de la Europa League tras el sorteo celebrado este viernes en Nyon (Suiza). Los hombres de Claudio Giráldez jugarán el partido de ida en Balaídos y buscarán certificar el pase a cuartos en Groupama Stadium ante un rival donde una de las principales amenazas es el brasileño Endrick, cedido por el Real Madrid. Tras conocer lo que ha deparado el sorteo, el director deportivo del Celta, Marco Garcés, ha valorado para los medios oficiales del club celeste el enfrentamiento antes los galos.

"Teníamos dos rivales muy difíciles y nos ha tocado el francés. Es un equipo dificilísimo, con una plantilla impresionante. Creo no tiene ningún futbolista que baje de los 40 millones de euros. Pero nosotros estamos en un buen momento y creo que hay motivos para soñar", ha indicado el mexicano.

El máximo responsable del área deportiva del club olívico ha reconocido también que sabían que todos los rivales iba a ser complicados por lo que estaban mentalizados de la dificultad del cruce. "Todos sueñan con medirse con los mejores. Este partido nos va a servir para saber dónde estamos, para seguir creciendo con esa ilusión que te da probarte contra los más grandes y darte cuenta de que no estás tan lejos, de que es posible ganarles", ha expresado.

Por todo ello, Marco Garcés pidió prudencia a la afición y saber diferenciar entre lo que es una obligación y una ilusión. "Tener expectativas genera desilusión, una presión innecesaria. Soñar no, soñar genera esperanza, ganas de ir hacia adelante. Y por eso es importante seguir soñando". El equipo está en una línea ascendente", ha recordado el dirigente celeste, que confía plenamente en Giráldez y sus jugadores.

Garcés lamenta no poder jugar la vuelta en casa, aunque ya lo sabía

Por último, el director deportivo ha reconocido también que jugar fuera el partido de vuelta puede ser clave. "Está siendo muy determinante, porque para nosotros jugar en Balaídos, con la gente, cambia los resultados, pero el equipo está creciendo, con una rotación importante, que es uno de los elementos clave que tiene Claudio. Eso se manifiesta, o termina redundando, en que la plantilla se siente con gran confianza por parte de su entrenador. Todos saben que pueden jugar, ninguno afloja, ninguno abandona. Y esa rotación también nos ha permitido algo que se ha hablado poco, pero prácticamente no tenemos lesionados. Toco madera para que continúe".