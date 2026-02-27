El Celta de Vigo da el pistoletazo de salida al plan de futuro de Claudio Giráldez: "Haremos lo posible para que se quede mucho tiempo"

La presidenta del Celta de Vigo aclara que desde el club van a mover cielo y tierra para atar a Claudio Giráldez al banquillo de Balaídos

El Celta de Vigo está en los octavos de final de la Europa League tras sellar una gran eliminatoria ante el PAOK. El conjunto celeste sigue su camino en Europa de la mano de un Claudio Giráldez que sigue haciendo crecer día a día al equipo gallego. Tanto es así que en el Celta de Vigo ponen toda la carne en el asador y trazan un plan maestro para atar al pontevedrés. "Haremos lo posible para que se quede mucho tiempo", aseguraba la presidenta del club, Marián Mouriño.

Marián Mouriño sobre Claudio Giráldez: "Está contento aquí y nosotros estamos encantados con él"

Antes del partido de vuelta ante el PAOK, Marián Mouriño atendió a los medios para asegurar que el Celta de Vigo hará todo lo posible para atar a Claudio Giráldez durante un largo periodo de tiempo al banquillo de Balaídos. "Claudio está contento aquí y nosotros estamos encantados con él. Siempre tendrá pretendientes, pero haremos lo posible para que se quede mucho tiempo", comenzó diciendo la presidenta del Celta de Vigo que subraya el papel de los jóvenes de la mano de Claudio Giráldez, que fue la gran apuesta del club para decantarse por un futuro dónde A Madroa tuviese un papel protagonista. "Es un orgullo verlos. Han sido muchos años trabajando para que esto llegara, y ahora estamos recogiendo los frutos. Nos están dando muchas alegrías", señalaba. Con sus palabras, la presidenta del Celta deja evidencias de que el club sigue apostando por la figura de Giráldez que sigue siendo el centro de un proyecto deportivo con un futuro brillante.

El futuro de Claudio Giráldez e Iago Aspas, prioridad para el Celta de Vigo

Y es que en los últimos días, Claudio Giráldez ha sonado como recambio para Ernesto Valverde, algo que ya tanteó el Athletic Club. El pontevedrés ha destapado interés en muchos equipos por su buen hacer en el Celta, aunque, de momento, no tiene intención de salir de Balaídos. La otra incógnita de futuro en el Celta es la decisión que Iago Aspas tomará a final de temporada. El capitán celeste, a sus 38 años, se aproxima a su final, aunque en el club quieren que continúe liderando al grupo. "Yo siempre soy optimista con Iago. Me gustaría que continuase mucho tiempo siendo yo presidenta. Estamos haciendo todos nuestra labor para que continúe", declaraba la presidenta del Celta de Vigo para poner fin al repaso a la actualidad del conjunto gallego.