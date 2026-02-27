Giráldez explica las molestias de Radu, de Marcos Alonso y el motivo del no debut de Álvaro Núñez: "Se le había enganchado en una acción"

El técnico del Celta ha arrojado luz sobre los problemas que tuvo el portero en el calentamiento o el cambio del defensa, así como mandó a calentar al último fichaje invernal pero finalmente no saltó al campo

Claudio Giráldez, técnico del Celta, era anoche un hombre muy feliz. El de Porriño logró junto a sus jugadores certificar el pase a los octavos de final de la Europa League, cruce para el que hoy conocerá a su rival y que bien será el Aston Villa o el Olympique de Lyon. Pero más allá de lo que suceda en ese sorteo, el preparador gallego quiso destacar la solvencia del equipo.

"Llegamos bien a los octavos de final. Estoy muy contento por haber vivido una eliminatoria tan completa como esta, por estar en octavos. Creo que estamos en un lugar en el que no nos corresponde, sinceramente. Estamos por encima de las expectativas, por encima de lo que deberíamos estar y tenemos que disfrutarlo y soñar con estar en cuartos", reconocía el preparador celeste que también valoró varios nombres propios de su vestuario.

Los problemas de Radu en el calentamiento

"El dedo meñique se le había enganchado en una acción, es algo bastante habitual en el portero, ha podido jugar sin problemas, no ha intervenido prácticamente nada con las manos, esperemos que no sea nada importante, que es algo bastante habitual en los porteros, y ojalá que se quede en un susto".

El partido de Matías Vecino

"Creo que con lo que nos ha mostrado en estos partidos ya entendemos por qué está aquí, por qué lo quisimos, por qué ha jugado donde ha jugado; creo que es un jugador con un bagaje que le hace estar tranquilo en el campo, que es capaz de entender situaciones de presión, de ataque... En cuanto hemos matizado un poco sus alturas, tanto la de Ilaix Moriba como la de él, en la primera parte creo que hemos mejorado. Es capaz de jugar de 6, de 8, a derecha e izquierda; nos da balón parado, nos da juego directo, que hemos visto que ha ganado muchas. Es un jugador muy completo y nos completa esa posición. Confianza máxima en los cuatro mediocentros que tenemos, más la ayuda de Fer López cuando consideramos que tenga que jugar ahí, o de Mingueza, que también lo puede hacer".

Las molestias de Marcos Alonso

"Tenía alguna molestia antes del partido, tanto él como Carl Starfelt. A Starfelt le protegimos en el partido anterior y Marcos Alonso en el último momento estaba un poco cargado, pero no es nada importante. Como me dijo él, ahorramos tres minutos para poder estar para el domingo".

El debut de Álvaro Núñez tendrá que esperar

"Sí, lo que imaginé es que si metíamos el 2-0, para adentro. Si metíamos el 2-0, me parecía un buen momento para el debut. Carril, tercer central, a ver cómo estaban Rueda, Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Carl Starfelt… Como nos dan muchos recursos, era un poco la idea de que tuviese un debut en un contexto favorable. Está entrenando bien, creo que va a tener la mejor prueba para poder verle cómo está en el partido y por eso lo mandé a calentar. Luego, con el partido ajustado en 1-0, optamos en ese momento por Carl Starfelt, también sobre todo por el balón parado, que nos iba a dar el jugador en esa faceta".