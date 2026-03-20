Asignatura pendiente del Betis para blindar la Champions en San Mamés

El Betis se presenta en San Mamés con un porcentaje muy reducido de triunfos, pero con el impulso europeo para poder consolidar el quinto puesto

Después de su exhibición ante el Panathinaikos (4-0) para lograr el pase a cuartos de final de la Europa League, el Betis afronta este domingo otra cita trascendente, en esta ocasión para consolidar un quinto puesto que cada vez está más cerca de conceder el pasaporte para la Champions League.

De ese forma, los verdiblancos visitan el Nuevo San Mamés para medirse con un Athletic que marcha décimo después de sufrir dos derrotas consecutivas, lo que resta no dificultad a un desplazamiento siempre complejo.

No en vano, las estadísticas históricas no resultan positivas para los heliopolitanos en sus visitas a San Mamés, pues de los 69 encuentros en la guarida de los 'Leones' únicamente se ha impuesto en nueve, lo que supone un 13% el total, y caído en 41 ocasiones, es decir en el 59% de los choques disputados en 'La Catedral'. El resto de encuentros, 19, se saldaron con empates.

La última victoria bética en San Mamés, hace tres temporadas

La última victoria bética se produjo hace tres temporadas con un solitario gol de Willian José, mientras que para encontrar la anterior hay que remontarse a la campaña 12/13, cuando se impuso en Bilbao (3-5), en su última visita al viejo San Mamés, en la primera jornada de la Liga 2012/13. Los béticos se fueron al descanso ganando 0-3, con tantos de Rubén Castro, Jorge Molina y Beñat) y los locales empataron por medio De Marcos y un doblete de San José, si bien Pozuelo y Jorge Molina remataron el triunfo bético.

La temporada anterior, los heliopolitanos también ganaron en San Mamés por 2-3, en un partido en el que De Marcos y David López marcaron los tantos vizcaíno, y Beñat, Nacho y Salva Sevilla le dieron el triunfo a los hispalenses.

El primer triunfo bético, en 1935

El primer triunfo del Betis en la capital vizcaína llegó en la Copa de la República de 1935 (1-2, con gol local de Roberto y tantos visitantes de Saro y Lekue) y el segundo se hizo esperar casi tres decenios, hasta la Liga 63/64, otro 1-2 gracias a goles Ansola y Pallarés a los que respondió de forma insuficiente Iñaki Sáez.

Julio Cardeñosa firmó la victoria mínima de la campaña 74/75 y, veintiún años después, Robert Jarni marcó con ocasión de otro 0-1, la temporada antes del 0-3 con que el Alfonso, Olías y Kowalczyk lograron sellaron el último triunfo bético en San Mamés del siglo XX.

La siguiente vez que el Betis batió al Athletic en Bilbao, sexta en el recuento cronológico, fue en la temporada 2006/07 (1-2), con el francés Luis Fernández, exentrenador de los vascos, en su banquillo y gol local de Urzaiz frente a los tantos verdiblancos de Robert da Pinho y Pancraté.

En definitiva, las estadísticas no están a favor del Betis, pero llega con el impulso moral para volver a sumar de tres en San Mamés.