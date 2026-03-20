La IA dispara las opciones del Betis de ganar la Europa League

Tras eliminar al Panathinaikos con autoridad, la Inteligencia Artificial eleva considerablemente las probabilidades del Betis de ganar el título, situándolo entre los tres máximos favoritos

Los futbolistas del Betis celebran uno de los goles ante el Panathinaikos.dl IMAGO

Tras remontar con autoridad al Panathinaikos, el Betis solo se encuentra a cuatro partidos de disputar su segunda final europea consecutiva y por el lado más amable del cuadro, sin cruzarse hasta el duelo definitivo contra los principales 'cocos' de la competición.

De ese modo, en cuartos se medirá con el Sporting de Braga, en teoría un rival asequible, mientras que en semifinales se enfrentaría contra Celta o Friburgo, lo que junto a otros factores, como estado de forma, plantilla y su exhibición contra el equipo griego, sitúa a los verdiblancos entre los principales favoritos para levantar el título de la Europa League.

La IA ve al Betis como el tercer favorito para ganar el título

Así lo considera la Inteligencia Artificial tras analizar las opciones reales de cada uno de los ocho clubes clasificados para los cuartos de final a través de diversos modelos predictivos.

No en vano, la IA, después de su goleada al Panathinaikos, considera a los de Pellegrini entre los tres máximos candidatos para conquistar el título de la segunda competición continental junto a Aston Villa y Oporto, que se verían las caras en semifinales.

En este sentido, la IA consultada por esta redacción apunta al Aston Villa de Emery como el principal favorito, condición que le concede desde la fase liga de la competición y que mantiene hasta ahora, con una distancia sensible.

No en vano, sin ser desmesuradas ni definitivas, eleva sus probabilidades de proclamarse campeón a un 26%, sensiblemente por encima de su segunda apuesta, el Oporto.

Le otorga un 15% de posibilidades de levantar el título

Al club del norte de Portugal le otorga un 18% de opciones, muy similares a las que brinda al Betis, en el tercer peldaño según la IA, con un 15% de probabilidades de alcanzar su primer entorchado europeo. Por ende, se erige en el contendiente mejor colocado en su lado del cuadro, por lo que la Inteligencial Artificial entiende que parte con ventaja sobre el resto para llegar a la gran final.

De hecho, a la hora de analizar la posición del Betis destaca que su camino hacia el título resulta más factible que el otro, en el que ya ha caído un favorito como la Roma. Un factor que, según la IA, aumenta su porcentaje de estar en el Besiktas Park el miércoles 20 de mayo.

El cuarto favorito para la IA es el Nottingham Forest, con un 13%, mientras que por detrás se encuentran el Celta, que se cruzaría con el Betis en semifinales, y el Bolonia, ya con un porcentaje mñás residual del 9%. Apenas concede opciones al resto.