La IA confía más en el Celta que en el Betis

Los proveedores de pronósticos deportivos, no así las apuestas, consideran que los vigueses tienen un 34% de opciones de ser finalistas y un 15% de ganar el título, por el 30% y el 13% verdiblancos

La cuenta especializada @FootRankings, apoyada en esta ocasión en @OptaAnalyst, pronosticaba el jueves tras la disputa de la vuelta de los octavos de final que RC Celta y Real Betis tenían ambos un 13% de opciones de ganar la Europa League, por el 16% del Oporto y el 31% del Aston Villa, que siguen siendo los máximos favoritos. No obstante, la herramienta que suministra datos a la conocida agencia y que se basa en Inteligencia Artificial ha actualizado sus previsiones y coloca a los vigueses, que eliminaron al Olympique Lyonnais al vencerle 0-2 en el Groupama Stadium tras el 1-1 de la ida, lo tienen un poco mejor que los heliopolitanos.

No opinan igual las diferentes casas de apuestas, que, por ejemplo, pagan peor la clasificación verdiblanca que la celeste, aunque las mismas fuentes apuntadas reducen ligeramente las posibilidades de ingleses y lusos, aumentando al 15% las de la escuadra de Claudio Giráldez, para la que también crecen las de llegar a la final. No en vano, los motores de Big Data consideran que hay un 34% de variables con el RC Celta eliminando al Friburgo y luego al que pase entre Real Betis y Sporting de Braga, plantándose el 20-M en el Besiktas Park de Estambul, al tiempo que las hispalenses de superar a 'Os Guerreiros do Minho' y luego a gallegos o alemanes son del 30%.

Según @fmeetsdata, además, el Real Betis sería el segundo club que más ingresos habría recibido hasta la fecha en la Europa League, con unos 23,7 millones de euros, únicamente por debajo del Aston Villa (23,8). Todo ello por recompensas por su desempeño (puntos, posición en el ranking, bonificación por eliminatorias), pilar de valor (ranking de TV, coeficiente de 5 años, coeficiente de 10 años), tarifa inicial de participación en el torneo y cuotas de de las diferentes rondas, que será bastante más con ticketing, abonos y publicidad.

Un salto en el ranking UEFA: ya es el 23º de Europa

La clasificación del Real Betis para los cuartos de final de la Europa League y la goleada (4-0) al Panathinaikos permite que los verdiblancos sumen tres puntos más a su coeficiente UEFA, que pasa a ser de 21,250, con lo que el acumulado de las cinco últimas campañas se eleva a 73,500. Eso dispara a los de Manuel Pellegrini al 23º puesto, superando por ejemplo a Aston Villa, Juventus y PSV Eindhoven. Solamente tres clubes españoles (Real Madrid, que lidera la tabla, FC Barcelona y Atlético de Madrid) superan ahora mismo a los hispalenses, una buena muestra del gran nivel alcanzado con la final de la Conference 24/25 y las posibilidades de llegar tan lejos o más este año en la UEL.