La UEFA adelanta el SC Braga - Real Betis de cuartos de la Europa League y condiciona el calendario en LaLiga

Como consecuencia del cambio de fechas, el equipo verdiblanco ve reducido su descanso entre el duelo liguero ante el RCD Espanyol y el duelo de ida de los cuartos de final; pero también gana 24 horas para recuperarse del choque en Braga antes de visitar a CA Osasuna

La UEFA ha anunciado este viernes un cambio en los horarios previstos para la ronda de cuartos de final de la Europa League que se disputará en su grueso durante los días 9 de abril, para los duelos de ida, y el 16 del mismo mes, en lo que respecta a los choques de vuelta. Como suele ser habitual, el máximo organismo continental ha adelantado uno de los encuentros y en esta ocasión ha elegido el que disputarán en Portugal el Sporting Clube de Braga y el Real Betis. El partido de ida de los cuartos de final de la Europa League entre el Braga y el Betis se jugará finalmente el miércoles 8 de abril a las 18:45 horas en el Estadio Municipal de la localidad portuguesa, mientras que el encuentro de vuelta en el Estadio de La Cartuja de Sevilla se mantiene para el jueves 16 de abril a las 21:00 horas. Cabe recordar que las semifinales -con RC Celta y SC Friburgo como posibles rivales- arrancarán el 30 de abril y se decidirán el 7 de mayo; mientras que la gran final en Budapest (Hungría) está fechada para el 20 de mayo a las 21:00 horas.

Con este cambio, el equipo de Manuel Pellegrini tendría menos descanso entre el duelo liguero en casa ante el RCD Espanyol (5-A a las 21:00) y la cita en tierras lusas; aunque a cambio ganará un día de recuperación antes de visitar en la jornada 31 a CA Osasuna (12-A, 14:00 horas). Este último horario también ha sido anunciado este mismo viernes por LaLiga, que finalmente ha anunciado que modifica los horarios de la jornada 30.

Ahora, el Real Betis recibirá al club perico el sábado 4 de abril a las 18:30 horas; es decir, cuatro días antes del choque europeo en Braga. Luego, tendrá otros cuatro previos a la visita a Pamplona y otros cuatro para preparar la vuelta con los lusos. Igual que los cambios con motivo de la disputa de los octavos de final perjudicando los intereses de los verdiblancos en su afán por ayudar a otros equipos implicados, esta vez el ente que preside Javier Tebas les ha beneficiado.

Calendario de los cuartos de final de la UEFA Europa League

Partidos de ida

- Miércoles 8 de abril:

Braga - Betis (18:45 CET/17:45 GMT).

- Jueves 9 de abril:

Bolonia - Aston Villa (21:00).

Oporto - Nottingham Forest (21:00).

Friburgo - Celta (21:00).

Partidos de vuelta:

- Jueves 16 de abril:

Celta - Friburgo (18:45).

Aston Villa - Bolonia (21:00).

Nottingham Forest - Oporto (21:00).

Betis - Braga (21:00).

Arranca el periodo de activación de abonos para el Betis - Braga

El Real Betis también ha anunciado este viernes, a través de sus canales oficiales, la apertura del periodo de activaciones de los abonos para el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League que enfrentará el próximo jueves 16 de abril al Real Betis y al SC Braga. Según ha explicado en un comunicado, el plazo finaliza el martes 7 de abril a las 17:00 horas y los precios oscilan desde los 15 euros de Gol Norte y Gol Sur hasta los 20 euros de Fondo y Preferencia; con 10 euros para los infantiles.

"La activación se podrá realizar a través del enlace de pago que los abonados recibirán progresivamente por SMS y correo electrónico desde este viernes 20 de marzo, y también en el Área privada de socios > Mi Betis > Servicios del Abonado > Activaciones", ha anunciado la entidad, que añade: "Los abonados que no activen su carné dentro del plazo tendrán la oportunidad de adquirir una entrada al mismo precio de activación, más 4,50 euros de gastos de gestión, según disponibilidad. Para ello, deberán acceder a la taquilla online a lo largo del día 8 de abril, elegir asiento e introducir su ID - PIN seguido de las letras ABO (por ejemplo: 193403-2056ABO). Además, podrán obtener hasta cuatro entradas adicionales con ID - PIN al precio de 15 y 20 euros, más gastos de gestión (en una misma compra)".

"La venta de entradas para los socios 'Soy Bético' también arrancará una vez finalice el plazo de activación a partir del 8 de abril al precio de 15€ en Gol Norte y Gol Sur, y 20€ en Fondo y Preferencia (más gastos de gestión) introduciendo su ID y PIN. La venta al público se inicia el lunes 23 de marzo en su fase VIP y Priority, mientras que la venta con selección de asiento empezará a partir del día 8 de abril", finaliza el escrito.