Así fue la jornada de vuelta de los octavos de final de la Europa League con Oporto, Aston Villa y Bolonia

Este jueves se disputaron casi la totalidad de los encuentros de vuelta de los octavos de la Europa League a excepción del que se disputó este pasado miércoles entre Braga y Ferencvaros con clasificación para el conjunto luso. Se metieron en cuartos Friburgo, Celta de Vigo, Nottingham Forest, Aston Villa, Oporto, Real Betis y Bolonia

La Europa League vivió este jueves un total de siete encuentros de la vuelta de octavos de la segunda competición continental. A excepción del encuentro entre Sporting de Braga y Ferencvaros que se enfrentaron este pasado miércoles, se vieron las caras, Friburgo y Genk, Olympique de Lyon y Celta de Vigo, Midtjylland y Nottingham Forest, Aston Villa y Lille, Oporto y Stuttgart, Real Betis y Panathinaikos, Roma y Bolonia.

El Friburgo se da un festín ante el Genk y el Nottingham Forest se lo llevó en penaltis

La jornada empezó a las 18:45 con tres duelos en los que se enfrentaron Friburgo y Genk, Olympique de Lyon y Celta de Vigo, Midtjylland y Nottingham Forest. El Friburgo se dio un auténtico festín de goles ante el Genk para alejar las dudas que se generaron tras el partido de ida donde los belgas vencieron por 1-0. En la vuelta en Alemania, el Friburgo se impuso con claridad por 5-1 gracias a los goles de Ginter, Matanovic, Grifo, Suzuki y Eggestein. Para el Genk marcó Smets.

El Nottingham Forest tuvo que recurrir a los penaltis para superar a un sorprendente Midtjylland que ya venció en Inglaterra por 0-1. En esta ocasión los británicos llevaron el duelo a un 0-2 en el minuto 52 pero el tanto de Erlic en el 69 condenó el partido a la prórroga y posteriormente a los penaltis. Los locales fallaron sus tres penas máximas y los británicos marcaron las tres.

Aston Villa y Oporto certifican su pase a cuartos de la Europa League

En la segunda tanda de partidos, en las que jugaron a partir de las 21:00 horas Aston Villa y Lille, Oporto y Stuttgart, Real Betis y Panathinaikos, Roma y Bolonia, un buen puñado de goles. El Oporto certificó su pase a cuartos tras volver a vencer al Stuttgart por 2-0 que mostró la mejoría lusa ante los alemanes tras el 1-2 de la ida.

El Aston Villa, no sin apuros a pesar del resultado final, venció por 2-0 al Lille e hizo bueno el resultado de la ida con un ajustado 0-1. El Roma - Bolonia necesitó primero de la prórroga para que Cambiaghi, para los visitantes se clasificasen. Tras el 1-1 de la ida, el duelo entre equipos italianos vivió un nuevo y apasionante choque. El Bolonia llegó a ponerse 1-3 en el marcador gracias a los goles de Rowe, Bernardeschi y Castro. Ndicka puso las tablas a uno en el 32 y logró empatar a tres gracias a los tantos de Malen en el 69 y Pellegrini en el 80. Cambiaghi hizo el definitivo 3-4 en el 110 de la prórroga.

El Celta de Vigo se mete en cuartos tras eliminar al Olympique de Lyon

El Celta de Vigo llegaba a Lyon con el 1-1 de la ida y con la necesidad de ganar ante el equipo de Endrick. Los de Giráldez fueron con todo desde el primer minuto y solo el árbitro impidió un penalti favorable a los gallegos antes de que se cumpliese el primer minuto. El Lyon terminó con nueve tras las expulsiones de Niakhaté en el 19 y de Tagliafico en el 96. El gol de Javi Rueda en el 60 fue decisivo y Jutglá se encargó de sentenciar el duelo en el 92.

El Real Betis rompe su historia en la Europa League

Los precedentes en Europa no eran buenos para el Real Betis pero los de Pellegrini se han tomado muy en serio esta Europa League. Los verdiblancos, con un Estadio de la Cartuja que presentó una gran entrada, se impuso con claridad al Panathinaikos por 4-0 gracias a los goles de Ruibal (min. 8), Amrabat (min. 46), Cucho Hernández (min. 53) y Antony (min. 66).

Resultados de los partidos de vuelta de octavos de la Europa League

Cruces de cuartos de final de la Europa League