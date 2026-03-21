Alineaciones Athletic - Betis: alineación probable de Athletic Club y Real Betis en la jornada 29 de LaLiga EA Sports

El equipo de Ernesto Valverde necesita ganar para seguir en el tren europeo, mientras los verdiblancos quieren romper con cuatro jornadas seguidas sin vencer para hacerse fuertes en ese quinto puesto que tiene 'valor Champions'

El Athletic Club y el Real Betis se enfrentan este domingo en el Nuevo San Mamés, en un choque correspondiente a la jornada 29 en LaLiga EA Sports entre dos equipos de la mitad alta de la clasificación. Los rojiblancos, décimos al inicio del fin de semana, siguen intentando resarcirse de su irregular campaña y miran a una séptima plaza (-3 puntos) que todo apunta a que dará billete continental. Por su parte, los verdiblancos vienen de celebrar el éxtasis europeo del jueves y de romper una racha de cinco encuentros sin ganar pese a la cual se han mantenido en un quinto puesto (+3) que salvo sorpresa clasificará para la próxima edición de la UEFA Champions League.

El once del Athletic Club

En pleno terremoto mediático por su marcha a final de curso, Ernesto Valverde mantiene como convalecientes al tocado Aitor Paredes y a Maroan Sannadi, en la recta final de su recuperación tras ser operado del menisco en octubre. Además, también causan baja Nico Williams, por su conocida pubalgia; Unai Egiluz y Beñat Prados, parados todo el curso por sendas roturas del ligamento cruzado anterior de sus rodillas, aunque el mediocentro ya alterna trabajo con el grupo. Asimismo, sigue sin estar disponible Yeray Álvarez, sobre quien pesa una sanción por dopaje.

Ante tantos problemas contratiempos y ya con sólo un partido a la semana, pues fueron eliminados de la Champions League en la Fase Liga y de la Copa del Rey en las semifinales, la alineación del Athletic Club parece bastante definida a excepción del lateral derecho. Jesús Areso, Andoni Gorosabel o Iñigo Lekue optan a completar la defensa que Dani Vivian, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche formarán por delante de Unai Simón.

Mikel Jauregizar e Iñigo Ruiz de Galarreta estarán en el doble pivote, con Iñaki Williams, Ohian Sancet y Alex Berenguer en la línea de mediapuntas por detrás de Gorka Guruzeta. Los canteranos Alejandro Rego, una de las novedades de la lista junto al recuperado Unai Gómez, y Selton Sánchez aparecen como alternativas a romper ese aparentemente definido esquema del 'Txingurri'.

El once del Real Betis

Mientras Valverde ha tenido toda la semana para preparar el partido, Manuel Pellegrini ha dispuesto de menos de 72 horas para recuperar a sus jugadores tras la remontada al Panathinaikos en la vuelta de octavos de la Europa League. En ese partido acabaron sobrecargados el reaparecido Sofyan Amrabat y el comodín Aitor Ruibal. Ambos necesitaron tratamiento después de ser sustituidos, pero los únicos que constan como lesionados son Isco Alarcón y Giovani Lo Celso.

Pellegrini volverá a hacer rotaciones, a pesar de que luego viene el parón liguero y ayudará mucho el hecho que no hayan sido convocados futbolistas como Antony dos Santos (Brasil), Cucho Hernández (Colombia) o el propio Amrabat (Marruecos). Un cambio seguro será el de la portería, con Álvaro Valles recuperando la titularidad que ostentó en Europa Pau López; en el eje de la zaga, con previsible regreso para Diego Llorente; y en los laterales con Ángel Ortiz y Junior Firpo como firmes candidatos a ser titulares. También Valentín Gómez, ya sea como segundo central o como '3'.

Asimismo, en la medular se espera que regresen jugadores como Marc Roca o Álvaro Fidalgo, con opciones también para Sergi Altimira y con más minutos de rodaje para Amrabat. Ya sea desde el inicio o siendo sustituido en la segunda mitad, se esperan dosificación para Pablo Fornals, Ez Abde o el propio Fidalgo (convocados por España, Marruecos y México). Salvo sorpresa, Antony y Cucho volverán a ser las principales referencias ofensivas del equipo, en el regreso al 1-4-3-3 tras el éxito del momentáneo cambio al 1-4-4-2 contra Panathinaikos.

Alineaciones probables en el Athletic - Betis de LaLiga

Athletic Club: Unai Simón; Areso o Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; Jauregizar, Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer; y Guruzeta.

Real Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Natan, Valentín Gómez o Junior Firpo; Marc Roca, Sergi Altimira; Antony, Fornals o Fidalgo, Abde; y Cucho Hernández.