Manuel Pellegrini responde a sus críticos y lamenta el adiós de Ernesto Valverde: "Lo siento por el Athletic"

El técnico del Real Betis ha repasado la crispación por los cinco partidos seguidos sin ganar, admitiendo el bache pero recordando que están quintos en LaLiga EA Sports y en cuartos de final de la UEFA Europa League; es decir, soñando con llegar a Champions por dos vías distintas

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha pasado por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol en la mañana de este sábado. Ha sido justo después del único entrenamiento de su equipo entre la goleada del pasado jueves al Panathinaikos FC, para acceder a los cuartos de final de la UEFA Europa League, y la compleja visita de este domingo al Athletic Club de Bilbao, en la jornada 29 de LaLiga EA Sports.

A esta cita en el Nuevo San Mamés, desde la motivación y el cansancio que han dejado el 4-0 contra los griegos, el equipo verdiblanco acudirá con la intención de poner fin a la racha de cuatro citas ligueras sin vencer en las que sólo ha sumado tres puntos de 12 frente a Sevilla FC (2-2), Rayo Vallecano (1-1), Getafe CF (2-0) y RC Celta de Vigo (1-1).

La primera clasificación para cuartos de final de la Europa League frena las críticas

"Estamos en una posición absolutamente buena: en LaLiga somos quintos y estuvimos en su momento sextos, a 8 ó 10 puntos del Espanyol; en la Europa League nos clasificamos dentro de los cuatro primeros y ahora es la primera vez que llegamos a cuartos de final; y en la Copa del Rey llegamos también a cuartos pero nos eliminó uno de los finalistas, que es el Atlético de Madrid. Entonces, aunque hayamos tenido un bache, como en todos los años, eso no podía anular todo lo que se ha hecho hasta ahora".

"En LaLiga, el tiempo que estuvimos sin competir en Europa lo aprovechamos para recuperar bastantes puntos, por eso ahora estamos quintos. Vamos a seguir así hasta el final, como hemos hecho siempre, porque el gran mérito de este grupo es mantenerse vigente en todas las competiciones: trataremos de seguir en la Europa League y no dejar escapar ese quinto puesto en liga", ha reivindicado Pellegrini, pidiendo confianza en el equipo.

"En términos generales, el partido del jueves fue muy bueno, sobre todo por ganar en casa con una buena cantidad de goles. Veníamos regalando goles muy fáciles, que nos estaban contando empatar o perder partidos en los que los rivales no nos superaban. Esta vez no cometimos errores defensivos. Ojalá podamos tener la mayor regularidad posible hasta final de temporada".

Pellegrini analiza al Athletic y lamenta la marcha de Ernesto Valverde

"No podría hablar de la decisión de Valverde porque no sé los motivos. Sí puedo decir que creo que el Athletic pierde un técnico de gran calidad que hizo un trabajo brillante. Lo lamento mucho por él y por la institución". "No es tan fácil estar en todas las temporadas en Europa. Quizás sintió las lesiones de jugadores importantes jugando en dos frentes. Hicieron una Champions aceptable, pero tuvieron mala fortuna. Muchas veces la Champions pasa factura y cuando uno mira a LaLiga ya está muy atrás".

"Estar en Europa desgasta, tanto Champions como Europa League o Conference. Yo creo que más aún en la Europa League y la Conference, porque juegas jueves y domingo, dejando LaLiga de lado. Cuando uno queda eliminado de Europa, entonces mira hacia LaLiga y puede que ya esté metido en posiciones inconfortables que no permiten llegar a aspirar a cosas importantes. Lo que pasaría en el supuesto caso de clasificar para Champions ya lo veremos. Ahora sólo pensamos en ganar al Athletic, mantener la quinta posición y avanzar hasta el final en la Europa League".

Ante el SC Braga, nueva cita con la historia: "Sería un error pensar que somos favoritos"

"El Sporting de Braga es un rival difícil, que ha tenido muy buenas temporadas. Tenemos que hacer un buen partido si queremos clasificar para semifinales. Sería un gran error sentirse favoritos. Tenemos que hacer un partido completo en defensa y en ataque, aunque tener la condición de local para definir la eliminatoria siempre es importante. Una vez juguemos estos dos partidos de liga, ya nos centraremos plenamente Europa".