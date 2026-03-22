Athletic - Real Betis: horario, canal y dónde ver en TV y online hoy el partido de LaLiga EA Sports

Athletic y Betis se enfrentan en San Mamés en un duelo de altura, con los de Valverde sumido en dudas y con los de Pellegrini espoleados tras su gran noche europea

Athletic Club y Real Betis miden sus fuerzas este domingo a partir de las 18:30 horas en un duelo que es todo un clásico del fútbol español. Dos equipos llamados a pelear por los puestos europeos esta temporada aunque ese objetivo solo lo está peleando el conjunto verdiblanco, quinto clasificado de LaLiga y máximo favorito y hacerse con la plaza extra de Champions que todo apunta recaerá en España una temporada más.

Por su parte, el cuadro rojiblanco divaga por mitad de la tabla, alejado de los puestos de descenso que no hace mucho acecharon a los de Valverde pero sin acabar de dar el paso definitivo para meterse en la pugna por las plazas europeas, pues la derrota del pasado fin de semana en Montilivi fue un duro golpe. Tanto como para que Ernesto Valverde haya anunciado esta misma semana su decisión de no continuar en el banquillo bilbaíno la próxima temporada, fruto del desgaste tras tres exitosas temporadas y una última más irregular.

Pero la temporada en San Mamés todavía puede acabar bien, ya que los puestos de Conference y Europa League están a tan solo tres puntos de distancia. Pero para ello se debe volver a la senda del triunfo cuanto antes, y eso es este mismo domingo ante el Betis. Choque para el que Valverde cuenta con varias bajas como son la del sancionado Yeray Álvarez, que podrá volver a jugar ya tras el parón de selecciones, y los lesionados Nico Williams, Unai Egiluz y Beñat Prados, así como las dudas de Aitor Paredes y Maroan Sannadi. Por su parte, el Betis solamente tiene las bajas seguras de los lesionados Giovani Lo Celso e Isco Alarcón.

Fecha y hora: ¿Cuándo se juega el Athletic - Betis?

El partido correspondiente a la jornada 29 de LaLiga entre Athletic Club y Real Betis está previsto que se dispute este domigno 22 de marzo a partir de las 18:30 horas en el Estadio de San Mamés.

Televisión e Internet: ¿Dónde puedo ver el Athletic - Betis?

El choque entre rojiblancos y verdiblancos se podrá seguir en directo a través de la plataforma de pago de DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (diales 55 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (diales 300) en los establecimientos.

Si no tienen la oportunidad de seguir en directo el choque a través de la televisión, recuerden que podrán hacerlo online a través de nuestro minuto a minuto, donde le contaremos en directo todo lo que acontezca en San Mamés entre Athletic y Betis en www.estadiodeportivo.com, así como todo el posterior análisis y reacciones de los protagonistas.