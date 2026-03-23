La crítica arrecia en el Real Betis, pero Pellegrini sigue a lo suyo

El Betis lleva cinco jornadas seguidas sin ganar y el técnico chileno presenta la segunda peor cifra de puntos en sus seis temporadas, racha que se aleja mucho del alto nivel de la primera mitad de curso pero que no le impide seguir devorando récords: ha cumplido 300 partidos, está a seis victorias de las 100 en LaLiga y tiene a la vista varias marcas más

Es tiempo de parón por los compromisos de las selecciones. Eso siempre lleva consigo un periodo de reflexión, lo que, unido a la mezcla de ilusión y exigencia que genera este Real Betis puede traducirse como una garantía de que al equipo de Manuel Pellegrini les esperan días de arreciantes críticas. No le faltan motivos para el descontento a los más detractores, pues el conjunto verdiblanco encadena cinco jornadas sin conocer el triunfo en LaLiga.

El Betis de Pellegrini se va al parón con su peor racha y su segunda peor puntuación

En esta secuencia sin vencer, el Betis acumula un exiguo saldo de tres puntos de 15, la peor racha de Pellegrini en estos seis años y una dinámica que pone en serio riesgo la defensa de la quinta plaza. De hecho, los gallegos le habrían dado caza de no ser por la milagrosa remontada del Deportivo Alavés para ganar un partido en Balaídos que el RC Celta de Vigo dominada por 3-0.

El equipo se marcha a la 'Ventana FIFA' con 44 puntos, tres de ventaja sobre los celestes en esa quinta posición que todo apunta a que dará billete de Champions. En zona de Europa League y Conference, al margen de lo que suceda en la final de la Copa del Rey y en las eliminatorias de los tres torneos continentales, aventaja en seis a Real Sociedad (6º), Getafe CF (7º) y Athletic Club (8º), empatados a 38, y en siete a CA Osasuna (9º).

Esos 44 puntos son la segunda peor puntuación de Pellegrini en sus seis años como técnico del Betis y, según los datos aportados por la cuenta de estadísticas de @LaLigaEnDirecto, sólo son empeorados por los 42 que tenía en la jornada 29 de LaLiga 23/24, cuando acabó séptimo y jugó Conference League. A pesar de todos estos malos datos puntuales, el chileno sigue a lo suyo, preparándose para seguir devorando récords: en Bilbao disputó su partido 300 con el club de las trece barras y a la vuelta del parón le esperan nuevos retos para su amplísima colección.

Manuel Pellegrini alcanza los 300 partidos como entrenador del Real Betis y amplía su liderato

En la historia del Real Betis nunca había habido un entrenador que aguantase en el cargo 300 encuentros oficiales. En 263 se paró el contador de Lorenzo Serra Ferrer y, aunque por poco, también se convirtieron en bicentenarios Andrés Aranda (204) y Pepe Mel (202). Los tres, eso sí, alcanzaron esas cifras en la suma de sus varias etapas en la entidad a diferencia de Manuel Pellegrini, que ha enlazado esos 300 de manera consecutiva. El 'Top 5' lo cierra Ferenc Szusza, que se quedó en 198.

Pellegrini, inigualable leyenda del Betis: mucha historia hecha y mucha más por hacer

Al regreso de este parón liguero, Manuel Pellegrini tiene mucho por lo que seguir luchando: en LaLiga, por ser el segundo entrenador que mete al Betis en la Champions, tras Serra Ferrer en 2005, y en la UEFA Europa League, por pulverizar su recién batido récord con el que ha elevado el techo del club hasta los cuartos de final. Ya el curso pasado marcó el mejor desempeño continental con la final de la Conference. En 2022 llevó a la vitrinas la Copa del Rey, uno de los cuatro títulos de la historia verdiblanca, y va camino de sellar su sexta clasificación europea consecutiva (el tope eran dos años seguidos).

Por si fuera poco, además de los ya mencionados, el estadístico Fran Martínez enumera otros 17 récords históricos que Pellegrini ha batido en el Betis: Más partidos (300), Más partidos en Liga (219), Más partidos en UEFA Europa League (33), Más partidos en Copa del Rey (27), Más partidos en UEFA Conference League (19), Más victorias en partido oficial (141), Más victorias en LaLiga (94), Más victorias en UEL (17), Más victorias en Copa (20), Más victorias en UECL (9), Más victorias en un año natural (29), Más goles en LaLiga (306), Más goles en UEL (52), Más goles en Copa (78), Más puntos en LaLiga (347), Más temporadas seguidas en el cargo (6) y Más eliminatorias superadas (28). Casi nada.