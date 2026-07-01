El Betis lanza una moneda de dos caras: orgulloso del Benito Villamarín, sigue llenando La Cartuja

El club verdiblanco comparte imágenes y conclusiones muy positivas tras visitar las obras del estadio de La Palmera, que ha alcanzado ya la mitad de una primera fase que debe estar concluida antes del final del verano y del inicio del curso escolar

El Real Betis sigue aprovechando una moneda de dos caras. Por un lado, el club renta sobremanera la capacidad de aforo extra que aporta el Estadio de La Cartuja con una nueva campaña de abonados que avanza a ritmo de récord, hasta el punto de contar ya con más de 40.000 localidades vendidas. Por otro, sigue avanzando con paso firme en las obras de remodelación del Nuevo Benito Villamarín; el gran pilar estratégico prometido en esta primera década de mandato de Ángel Haro y José Miguel López Catalán.

De hecho, este mismo miércoles ha tenido lugar una visita institucional de la entidad verdiblanca para comprobar el estado de las actuaciones que se están llevando a cabo en el coliseo de La Palmera. ESTADIO Deportivo ha tenido acceso a las imágenes sobre el estado actual, a fecha de 1 julio, de esos trabajos sobre el aún apreciable esqueleto del viejo Benito Villamarín.

Los mismo se están ejecutando con toda la celeridad posible y con el máximo celo para ocasionar la menor molestia posible a los vecinos de la zona de Heliópolis y Los Bermejales. Así lo han destacado desde la entidad verdiblanca, donde muestran plena satisfacción por el momentáneo cumplimiento de la hoja de ruta prevista y compensando así en parte el retraso sufrido en el pistoletazo de salida.

Así están las obras del Benito Villamarín a fecha de 1 de julio

El pasado 19 de mayo, en una visita guiada para los medios de comunicación, el director general del Real Betis, Federico Martínez Feria, explicó que las obras se encuentran ahora mismo "en la fase de contención y apantallamiento" que se está desarrollando en la explanada de Preferencia. En este espacio, se construirán tres niveles de aparcamientos subterráneos, una plaza pública y un edificio anexo, mientras que la zona subterránea de la mencionada grada acogerá dos plantas más de parking.

En este sentido, el Betis asegura que todo avanza dentro de los tiempos previstos. Tanto es así que esta misma semana se ha alcanzado ya la mitad de la construcción de los muros pantalla, unas estructuras de hormigón armado de un metro de ancho y 26 metros de profundidad que deben estar terminadas antes de finales de verano y que ha sido señalada por la entidad como "tarea previa fundamental" en las posteriores fases en el calendario de una firme candidata a sede del Mundial 2030.

Antes de finales del verano, adiós a la maquinaria pesada: arranca la fase de excavación

Este trabajo es vital para la contención del terreno y su impermeabilización, debido a la enorme profundidad que alcanzará la excavación, así como al alto nivel freático de la zona", detallan. Con el final de la construcción de los muros pantalla abandonarán los terrenos la maquinaria pesada encargada de estas actuaciones y que, inevitablemente causan las mayores molestias para los vecinos de la zona, ya que son las que mayor impacto acústico ejercen.

A partir de ahí comenzará la fase de excavación, siguiente punto en un cronograma que -insisten desde el Real Betis- ha sido diseñado con la "intención de minimizar en la medida de lo posible el ruido causado en el entorno residencial en el inicio del curso escolar". En este sentido, el club también ha comprobado con satisfacción cómo también han concluido ya las obras del acerado perimetral del Estadio Benito Villamarín en la calle Doctor Fleming, mejorando así la accesibilidad y la movilidad peatonal.