Luis Enrique responde a Mourinho: "Debería ser para un jugador del PSG"

El técnico del PSG salió al paso de las declaraciones del preparador luso del Real Madrid días atrás en las que afirmó en relación al Balón de Oro que no tenía que ser "necesariamente del PSG"

Hablar de Mourinho y de Luis Enrique es hacerlo de dos entrenadores que se caracterizan por tener mucho carácter y no dejar indiferente a nadie en las ruedas de prensa. Tanto el luso como el asturiano suelen mojarse sobre cuestiones que dan bastante juego y una de las últimas en las que se han visto 'enfrentados' por pensar de manera diferente es el Balón de Oro.

José Mourinho afirmó días atrás que el Balón de Oro 2026 debería ser para un jugador que haya hecho historia durante el presente año y es ahí donde apareció el nombre de Mbappé. El técnico del Real Madrid no dudó en acordarse del PSG de Luis Enrique: "No tiene por qué ser necesariamente del Paris Saint-Germain".

Luis Enrique le lleva la contraria a Mourinho

Luis Enrique también quiso dar su opinión sobre quién es merecedor de ganar el Balón de Oro y como es lógico pensó en jugadores que forman parte de su equipo como Fabián Ruiz, que además de ganar una segunda Champions League con el PSG, también se alzó con el Mundial el pasado verano defendiendo los colores de España.

Luis Enrique, dejando claro que los premios individuales no le interesaban, apostó por sus jugadores: "No estoy interesado en premios individuales, pero para mí debería de ser otorgado a un jugador del Paris Saint-Germain. Nosotros tenemos de todo; varios han ganado la Champions, luego está Fabián Ruiz que ha ganado también el Mundial, y luego Dembélé. Puedo equivocarme en mi predicción. Pero no me interesan las recompensas individuales, porque hablamos de un deporte de equipo".

Mourinho apuesta por un jugador para la eternidad

Refiriéndose también al elegido para ganar el Balón de Oro, José Mourinho dejó claro que el galardón debe de ser para un protagonista que cuando deje de jugar se echará de menos para siempre: "Es una cosa individualmente muy bonita. Para mí, el Balón de Oro tiene que ser uno de esos jugadores que cuando termina de jugar, echas de menos para la eternidad". Además el técnico luso del Real Madrid apostó porque el premio no se lo lleve un jugador por ganar la Champions League o el Mundial: "No puedes dar el Balón de Oro a un jugador porque ganó la Champions o porque ganó el Mundial".

Mbappé en un partido con el Real Madrid

El Balón de Oro 2026

La revista France Football anunciará el próximo 8 de septiembre los 30 nominados al Balón de Oro. Hay varios nombres sobre la mesa como podrían ser los anteriormente citados Fabián Ruiz o Mbappé. También podrían aparecer en esa lista de jugadores otros protagonistas como Lamine Yamal, Rodri, Dembelé, Harry Kane o el mismísimo Lionel Messi después de alcanzar la final del Mundial con Argentina y ser decisivo en el combinado de Scaloni. No será hasta el próximo 26 de octubre cuando se conozca quién se llevará el Balón de Oro 2026 en una edición que apunta a ser de las más abiertas de los últimos años.