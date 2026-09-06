Tamaraceite 0-1 Sevilla Atlético: Debut perfecto, con premio en el último suspiro para empezar con viento a favor

Un gol de Iker Villar en los últimos segundos de un competidísimo encuentro en la primera salida de la temporada permite al filial nervionense arrancar con muy buen pie la liga en el Grupo IV de Segunda RFEF

Debut perfecto. Los tres primeros puntitos, a domicilio y con la primera portería a cero de la temporada. Esas dos son las conclusiones principales que puede obtener un Sevilla Atlético en el triunfo por 0-1 ante el UD Tamaraceite estreno liguero en el Grupo IV de la Segunda Federación. Ha sido una muy completa actuación de un plantel muy joven al que cabe augurarle un problema de pegada que ya ha venido siendo habitual en los años anteriores; pero en tierras grancanarias ha demostrado que cuenta con recursos ofensivos muy desequilibrantes que servirá para decantar muchos partidos si logra mantener la seguridad defensiva de este domingo y lo sazona todo con ese imprescindible toque del 'Nunca se rinde'.

Los enviados de Luis García Plaza toman la manija del Sevilla Atlético

Luis García Plaza alentó el viernes a los canteranos que han estado los dos últimos meses con el primer equipo y que debían regresar al filial para demostrar que merecen más oportunidades. Con el '10' a la espalda, ya con ficha del filial, Nico Guillén llevó la manija en un tramo inicial de vistosa puesta en escena para el Sevilla Atlético y en la portería estaba Rafa Romero, que no ha viajado a Cornellà. Ibra Sow formó en punta y en la segunda línea estaban otros promocionados como Jesuly, Jesús Cruz y Manuel Ángel Castillo.

Con esa base de jugadores que han aprendido mucho de los mayores en esta pasada pretemporada, los de Diego Galiano se hicieron con la posesión y fabricaron varias jugadas de peligro. Tanto es así que, a los pocos segundos, Ibra no alcanzó a culminar en boca de gol después de una elaborada combinación colectiva y Manuel Ángel tuvo dos seguidas: muy desviado le salió al extremo su intento en el 4' y sólo tres minutos después Galindo se lució para desviar a córner.

La insistencia de Iker Villar se traduce en tres puntos para el filial nervionense

A pesar de esta buena ofensiva visitante, la oportunidad más clara del primer tiempo fue para el Tamaraceite, que al filo de la media hora se topó con el larguero en un remate de Aitor Brito en una acción ensayada. De hecho, fue lo más cerca que se estuvo del gol en casi todo el partido. En concreto, hasta que en el 89' llegó el tanto de la trabajadísima victoria del Sevilla Atlético.

A lo largo de una muy competida segunda mitad, a pesar de que Galiano refrescó a sus cuatro jugadores de ataque, la única acción reseñable había sido una gran invididualidad de Lociga que no logró rematar un Iker Villar que se mostró insistente a más no poder. En el 85', Cristian Galindo le volvió a negar el tanto al recién entrado revulsivo; pero a la tercera, en el 89' y a escasos segundos del final, el delantero mandó el balón al fondo de la portería para anotar el definitivo 0-1 que brinda al Sevilla Atlético el debut perfecto.

Ficha técnica del Tamaraceite - Sevilla Atlético de Segunda RFEF

0- UD Tamaraceite: Cristian Galindo; Javi Afonso, Hugo Castellano, Saúl Sánchez, Ramses Perdomo; Sergio Suárez, Aitor Brito, Julio Báez, Bruno García; Jesús Farías y Andrés Rivero.

1- Sevilla Atlético: Rafa Romero; Adrián (Jorge Moreno 76'), Mario Díaz, Jalade, Sergio Martínez; Chumachenko, Nico Guillén; Jesuly (Aitor Caballero 57'), Jesús Cruz (Lociga 57'), Manuel Ángel (Miguel 75'); e Ibra Sow (Iker Villar 75').

Árbitro: Jordi Serradelarca Serra (Comité Catalán). Amonestó a los locales Julio Báez y Javi Martínez, así como al visitante Jesús Cruz.

Goles: 0-1 (89') Iker Villar.

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de liga en el Grupo IV de la Segunda Federación disputado en el Campo de Fútbol Juan Guedes de Las Palmas de Gran Canaria.