Natan se pone en 100: un futbolista irrompible que amenaza con romper todos los registros en el Betis

En sólo dos temporadas previas más los cuatro encuentros de esta 26/27, el central brasileño ha alcanzado ya el centenar de participaciones con la camiseta verdiblanca y además ha conseguido completar los 90 minutos en 82 de esas 100 primeras citas

Natan de Souza está hecho de otra pasta. El central del Real Betis es una fuerza de la naturaleza, un atleta de energía inagotable y de un físico portentoso en el que ha sabido corregir algunas deficiencias derivadas de los típicos pecados de una juventud que ha dejado atrás a pesar de que sólo tiene 25 años. El juego del brasileño estila un poso propio de futbolistas de una edad mucha mayor y de una trayectoria bastante más gruesa pero mantiene también el hambre propio de aquel que recién está abriendo su camino en la élite. Está obsesionado con competir. Mientras más partidos acumule, mejor para él; detesta el descanso y no quiere perderse ni un minuto de juego. Sólo así se explica que haya sido capaz de alcanzar la barrera de los 100 partidos oficiales en poco más de dos años como verdiblanco.

"Qué manera de celebrar tus 100 partidos con la verdiblanca. ¡Enhorabuena y que sean muchos más, Natan!", le escribía el Real Betis a través de los perfiles oficiales en redes sociales después del triunfo del pasado viernes ante el Real Madrid. "Una noche especial. Una gran victoria. De esas que quedan para siempre", añadía en su cuenta de Instagram el propio Natan, poco después de completar los 90 minutos en el mediático encuentro en el que se convertía en centenario.

Natan, un caso atípico: no se ha perdido ningún partido por lesión

Este próximo martes, en el reestreno en la UEFA Champions League del Real Betis ante el LOSC Lille, el '4' aspira a cumplir su cita 101 en su quinta competición distinta con la entidad de las Trece Barras -ya la había jugado con el Nápoles-. Ya jugó en la Conference League en su primera campaña y en la Europa League, en la segunda; además de en LaLiga EA Sports y en la Copa del Rey.

El central de 25 años sumó 45 partidos entre todas las competiciones en la pasada 25/26: fue alineado por Pellegrini en 33 de las 38 jornadas en LaLiga EA Sports, en 9 de 12 partidos en la UEFA Europa League y 3 de los 5 en la Copa del Rey. En total, sus piernas acumularon 3.755 minutos de juego y sólo se perdió un choque de manera forzosa, por sanción en la vuelta de octavos ante el SC Braga, y en el resto de citas estuvo siempre disponible para Manuel Pellegrini. Nunca fue baja por lesión y las pocas veces restantes que no se vistió fue por mero descanso.

En su primera campaña pasó lo mismo. Y eso que, de partida, arrancaba como teórico suplente de la dupla de diestros formada por Marc Bartra y Diego Llorente. Había llegado cedido del SSC Napoli y se ganó con creces que el Betis ejerciese la opción de compra de nueve millones de euros. Acabó con 52 partidos oficiales y 4.005 minutos. Participó en 31 choques de 38 en LaLiga, en 17 de 17 en la Conference League y en los 4 de la Copa. Igualmente, no constó ausencia alguna por lesión ni tampoco fue sancionado. De este asombroso modo, Natan de Souza se plantó con 97 partidos oficiales en sólo dos campañas.

Ha completado los 90' en 82 de sus 100 partidos oficiales con el Betis

Tras empezar LaLiga 26/27 como titular ante la Real Sociedad, descansó en el duelo intersemanal frente al Valencia CF y ha vuelto a jugarlo todo en los posteriores choques ante el Levante UD y el Real Madrid, cita en la que se convirtió en centenario manteniéndose en el campo hasta el pitido final. Porque, si el dato no era lo suficientemente llamativo, cabe añadir que central brasileño ha completado los 90 minutos en 82 de estos 100 encuentros con la camiseta del Real Betis. Siempre quiere jugarlo todo y su voracidad es insaciable.

De la actual plantilla del Real Betis sólo le superan Marc Bartra, con 224 partidos en nueve temporadas; Aitor Ruibal, 217; Ez Abde, con 129; Gio Lo Celso (111) y Héctor Bellerín (108). Marc Roca, que suma 97 citas, será el próximo en vivir su centenario. El siguiente, si todo sigue bien, debería ser Isco Alarcón, que tiene 82. No obstante, también del todo destacable es el dato de Antony dos Santos, que en poco más de temporada y media suma 76 encuentros.