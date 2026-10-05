Isco se cuela en la polémica de Cristiano con Portugal con un recuerdo del Real Madrid

El futbolista del Betis compartió vestuario con el luso en el Real Madrid y su comentario en el mensaje de apoyo de Marcelo en redes se ha viralizado

El caso Cristiano Ronaldo sigue dando que hablar. El luso dejó la concentración de Portugal después de un desacuerdo público con Jorge Jesus, que no le dio ni un minuto ante Noruega el pasado 27 de septiembre y luego tuvo una rueda de prensa que no gustó nada al futbolista.

A la selección portuguesa no le está yendo mal sin CR7, habiéndole ganado a Dinamarca y a Noruega. Tanto es así que el seleccionador bajó el tono: "No sé qué va a pasar; para mí todo está en abierto. Tiene que decidir sobre su vida antes de la convocatoria; si está jugando y quiere estar en la selección, volverá cuando quiera, ¿por qué no?".

"Ha sido un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. Por mi parte, todo está bien. ¿Cuándo se resolverá? Eso no lo sé, ya veremos", declaró Jorge Jesus.

Marcelo defiende a Cristiano Ronaldo

El lateral izquierdo brasileño y el delantero portugués jugaron juntos nueve temporadas en el Real Madrid, conquistando nada más y nada menos que 16 títulos vestidos de blanco, entre ellos cuatro Champions.

La conexión entre ambos siempre ha sido buena. En el campo se dieron 31 asistencias mutuas en partidos oficiales, 25 de Marcelo a Cristiano y seis al revés. Pero fuera de los terrenos de juego surgió una buena amistad, por la cual Marcelo ha querido mostrar su apoyo a CR7 en estos momentos.

Hace unos días, el brasileño publicó en Instagram una imagen suya con Cristiano junto al texto "que puedo decir". Pocas horas después, subió un vídeo de ambos durante una celebración de un título del Real Madrid. Ha sido esta última publicación, que cuenta con más de tres millones y medio de 'me gusta', la que se ha viralizado. Y con ella muchos de los comentarios que distintas personalidades han ido dejando en la misma.

Exjugadores del Real Madrid como James Rodríguez o Marco Asensio han comentado la publicación de Marcelo. Incluso futbolistas actuales del conjunto blanco como Álvaro Carreras o Rodrygo Goes también dejaron su mensaje. Entre tantos comentarios, tampoco quiso faltar Isco Alarcón.

El centrocampista del Real Betis escribió: "Jugar con esa banda izquierda era trampa".

Isco, conocido por su tremenda habilidad individual en corto, solía volcarse hacia ese sector izquierdo para asociarse con ellos. El fútbol asociativo de Marcelo, el regate de Isco y la voracidad de Cristiano creaban superioridades numéricas insostenibles para las defensas rivales. El propio Marcelo ha confesado en más de una ocasión que Isco fue el jugador que más lo impresionó en su carrera, destacando que en los entrenamientos era prácticamente imposible quitarle el balón.

Zidane se quita el sombrero ante Cristiano

El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, aseguró que se quita el sombrero ante la carrera de Cristiano Ronaldo, a quien entrenó en el Real Madrid y quien le hizo "ganar cosas increíbles".

"Tuve la suerte de tenerlo conmigo y me hizo ganar cosas increíbles, así que me quito el sombrero ante Cristiano. Siempre le tendré un gran respeto, como a todos los jugadores, pero aún más a aquellos con los que compartí tanto tiempo y, en particular, a Cristiano, que nos hizo ganar tanto", comentó el francés.