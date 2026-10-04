Zlatan Ibrahimovic no tiene pelos en la lengua sobre el 'caso Cristiano Ronaldo': "No necesita arruinar el legado que construyó con su ego"

El sueco, Arturo Vidal o Zidane han sido sólo algunos de los que se han expresado en las últimas horas sobre la salida de portugués de su selección

Aunque Portugal trata de aislarse, pasar del tema hasta el lunes y, luego, con más tranquilidad, cerrar el caso, todo el conflicto creado en torno a la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración del equipo luso y su posible final como internacional sigue centrándolo todo en la selección ibérica.

Este domingo juegan ante Noruega y, en la previa, tanto el seleccionador luso, Jorge Jesús, que ha sido el principal señalado, como uno de los referentes, Bruno Fernandes, han tenido que dar la cara y hablar, más que del partido en sí, de lo ocurrido en su estancia en Dinamarca.

Allí fue cuando Cristiano Ronaldo se marchó justo antes de afrontar el encuentro y donde, tras ganar, los jugadores portugueses no pudieron expresar nada de todo lo sucedido en esas turbulentas horas.

El caso ha dado la vuelta al mundo. Sobre todo, porque casi al mismo tiempo, Leo Messi se despedía de Argentina por todo lo alto, con un homenaje digno de lo que representaba para su país. Por eso, han sido muchos los que internacionalmente se han referido al caso y no todos a favor del jugador de Madeira.

Uno de los más duros con Ronaldo ha sido Zlatan Ibrahimovic, quien señala al portugués como principal culpable por no aceptar el final de su carrera en la selección portuguesa. "Todo lo que ha hecho, la mentalidad de ganar cada competición... Respeto eso. Los aficionados y el mundo del fútbol van a echarlo de menos. Eso es honestidad. Pero no necesita arruinar el legado que construyó con su ego. Te vas del escenario en el nivel más alto. ¿Abandonar la concentración de Portugal sin hablar con ninguno de tus compañeros? Eso es una falta de respeto”, señala el jugador sueco, que fue su rival cuando estaba en el Barça.

“Necesita entender que ya no es un hombre joven. Mirenme a mí. Yo también fui joven una vez. Competí. Después me retiré. Incluso los leones saben cuándo la cacería ha terminado”, afirma el ex de Juventus, PSG o Milan

Arturo Vidal carga contra Jorge Jesús por Ronaldo

Muy diferente visión tiene el chileno Arturo Vidal, quien se pone de parte de Cristiano Ronaldo. "Lo de Cristiano, de verdad, es una vergüenza. Un jugador así como Cristiano, que está entre los cuatro mejores de la historia. Luego cada uno lo pondrá el primero, segundo, tercero..., pero está entre los mejores, que salga así de la selección, es muy feo. (...) A Cristiano hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Creo que el entrenador se equivoca. Es el jugador que le ha dado todo a Portugal, la ha colocado entre las mejores selecciones del mundo", afirma el internacional chileno.

Vidal fue de los pocos jugadores o técnicos en activo que se han promulgado sobre esta polémica. Luis de la Fuente la esquivó. No lo hizo un Zinedine Zidane, actual seleccionador galo, que compartió muy buenos momentos con el portugués que quiso respaldar su legado.

"Tuve la suerte de tenerlo conmigo y me hizo ganar cosas increíbles, así que me quito el sombrero ante Cristiano. Siempre le tendré un gran respeto, como a todos los jugadores, pero aún más a aquellos con los que compartí tanto tiempo y en particular Cristiano, que nos hizo ganar tanto", afirma el seleccionador francés que, a Ronaldo, quiso "felicitarlo por su gran carrera!. "Lo que hizo es excepcional", sentenció el marsellés.

En Portugal quieren que no se hable del caso

En Portugal, mientras tanto, no han querido entrar en guerra. Los aficionados han apoyado a su capitán y desde la selección han tenido palabras bonitas y han tratado de pasar de puntillas sobre el conflicto.

Es el caso de Bruno Fernandes, que pidió este sábado que Portugal "no se divida" por esta polémica y pidió que los 'trapos sucios' se laven dentro de casa. "Pido que el país no se divida, que no tome partido, que viva todo esto como un todo y que respete y acepte a todas las partes", afirmó el jugador del Mancheste United, quien también señaló que "pase lo que pase, él nunca dejará de ser el mayor símbolo" de la selección, del fútbol luso y del país "por todo lo que ha hecho, no solo en Portugal, sino en todo el mundo".

"Cris siempre será el mayor icono de nuestra selección y del fútbol mundial, y se merece el respeto de todos los portugueses, independientemente de a quién le guste más o menos. Creo que lo más importante ahora es dejar de crear divisiones. La selección es una sola y siempre seguirá siéndolo, independientemente de todos los ruidos que puedan venir de fuera. Y creo que todas las casas deben resolver sus asuntos a puerta cerrada", añadió.