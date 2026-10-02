Cristiano Ronaldo 1-0 Jorge Jesús

Los aficionados portugueses, pese al triunfo luso en Dinamarca (2-4), se posicionan a favor del jugador en su conflicto con técnico y federación

Victoria en lo deportivo, cerrazón con Cristiano Ronaldo y máxima presión para la federación y el combinado luso. Si hasta ahora, Portugal ha afrontado el 'caso Ronaldo' desde la distancia, ya que el conjunto luso se encontraba en Dinamarca para jugar el partido que disputó este jueves, ahora le toca vivirlo en casa.

Y ahí, todo está que arde a favor del ex del Real Madrid, Juventus o United. En el pulso entre Federación-seleccionador y jugador gana por ahora el futbolista. Y eso que su ausencia no se notó y Portugal ganó por 2-4 en tierras danesas, encarrilando su clasificación para los cuartos de final de la Nations League, donde defiende título.

Lisboa ha amanecido con varias pancartas de apoyo a Cristiano Ronaldo. "Serás siempre nuestro capitán" es el mensaje de varias de ellas, una de las cuales se ha situado en el Estádio da Luz del Benfica.

Jorge Jesús, señalado por el 'caso Ronaldo'

Jorge Jesús, actual seleccionador e ídolo del equipo benfiquista, es también el principal señalado y al que se culpa de la espantada del capitán del combinado luso y de toda la polémica provocada por este suceso. "Jorge Jesús no estuvo a la altura. Falta de sensibilidad en la gestión del activo CR7. Tratar de forma errónea a un capitán. Ego inflado", se lee en una de las pancartas.

"Gracias Cristiano Ronaldo por todo lo que hiciste por Portugal, serás siempre nuestro capitán", señala otra de las pancartas, con una foto del propio jugador de Madeira delante de una bandera de Portugal.

No sólo Jorge Jesús y el estadio benfiquista han sido clanco de estas protestas. Las instalaciones de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) también amanecieron con una pancarta reivindicativa, aunque los operarios de la Federación se apresuraron a retirarla antes de que trascendiese.

Mientras tanto, en la concentración de Portugal tienen prohibido hablar del asunto. El seleccionador, Jorge Jesús, ha sido el único en referirse a él y lo ha hecho para decir que él no tiene la culpa. Y todos esperan el anunciado mensaje de Cristiano Ronaldo que explique lo que pasó, pese a que ya han trascendido muchos detalles que provocaron su enfado.

La prensa se centra en lo deportivo

La prensa portuguesa, por su parte, se ha centrado en lo meramente deportivo. Y ahí, Portugal no notó la baja de su capitán. De hecho, los jugadores lusos se esforzaron porque no se notara y la lectura que la prensa portuguesa hace de ello es que el equipo ofreció su mejor actuación desde la llegada de Jorge Jesús.

La victoria, además, consolida la posición del seleccionador portugués después de ganar sus tres primeros partidos, los dos últimos sin su mayor estrella.

El 2-4 en Dinamarca no cierra el caso Cristiano Ronaldo ni resuelve las dudas sobre el futuro del máximo goleador histórico de Portugal, pero al menos aplaca el debate hasta el próximo encuentro, que vuelve a ser en casa.