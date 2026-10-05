Portugal toma una decisión firme con Cristiano Ronaldo

Tras la victoria ante Noruega (2-1), el seleccionador luso Jorge Jesús se pronunció sobre el conflicto surgido la semana pasada con el de Madeira y le mandó un mensaje muy claro

Portugal sigue sumando victorias en su era pos-Cristiano Ronaldo, y este domingo derrotó a Noruega por 2-1 con goles de João Cancelo y Gonçalo Ramos, asegurándose así el pase a los cuartos de final de la Liga de las Naciones, de la que es la actual campeona.

Ha sido una de las semanas más turbulentas en el fútbol portugués, pero las polémicas en torno a su mayor figura, que abandonó la plantilla por desacuerdos con el entrenador Jorge Jesus, no han afectado a la selección, que en el campo se ha mostrado cohesionada y segura de sí misma.

Jorge Jesús se lo deja claro a Cristiano

El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, aseguró este pasado domingo que Cristiano Ronaldo "volverá cuando quiera" a la selección, y que las desavenencias con el exdelantero del Real Madrid son algo "fácil de resolver".

"No sé qué va a pasar, para mí todo está en abierto. Tiene que decidir sobre su vida antes de la convocatoria; si está jugando y quiere estar en la selección, volverá cuando quiera, ¿por qué no?", declaró Jesus al canal portugués RTP tras la victoria frente a Noruega (2-1).

"Ha sido un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. Por mi parte, todo está bien. ¿Cuándo se resolverá? Eso no lo sé, ya veremos", concluyó.

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo abandonó de forma abrupta la selección el pasado miércoles por desavenencias con Jesus, tras no haber sido alineado en el partido contra Noruega en Oslo el pasado 27 de septiembre (1-2).

Joao Cancelo confirma que ha hablado con CR7

Por su parte, el lateral del FC Barcelona João Cancelo declaró al mismo canal que había hablado con Cristiano y afirmó estar seguro de que esta polémica acabará "de la mejor manera posible".

"Cristiano es nuestro capitán, es el símbolo de nuestra selección, es el mejor jugador que ha tenido Portugal y seguro que las cosas acabarán de la mejor manera posible", opinó Cancelo, autor del primer gol de Portugal este domingo.

"Lo importante aquí son estas cuatro victorias. Creo que todos hemos hecho un gran trabajo, él incluido", concluyó.

Por su parte, el también lateral Nuno Mendes, jugador del París Saint-Germain de Luis Enrique, dejó la puerta abierta a un regreso del capitán luso a la selección.

"Somos un grupo unido, tanto Cristiano como cualquier otro que no esté aquí siempre será bien recibido con los brazos abiertos", declaró Mendes al canal Sport TV.

Bruno Fernandez pide que el país no se divida por Cristiano Ronaldo

El centrocampista Bruno Fernandes pidió este sábado que Portugal "no se divida" por la polémica en torno al abandono de la selección por parte de Cristiano Ronaldo y defendió que el asunto se trate "a puerta cerrada".

"Pido que el país no se divida, que no tome partido, que viva todo esto como un todo y que respete y acepte a todas las partes", declaró Fernandes en una rueda de prensa celebrada en el Estadio do Dragão, donde Portugal se enfrentará este domingo a Noruega en la Liga de las Naciones.

Fernandes, jugador del Manchester United, reveló que habló con Cristiano tras la salida del capitán por desacuerdos internos y que le dijo que "pase lo que pase, él nunca dejará de ser el mayor símbolo" de la selección, del fútbol luso y del país "por todo lo que ha hecho, no solo en Portugal, sino en todo el mundo".

"Cris siempre será el mayor icono de nuestra selección y del fútbol mundial y se merece el respeto de todos los portugueses, independientemente de a quién le guste más o menos", señaló el centrocampista portugués.

"Creo que lo más importante ahora es dejar de crear divisiones; la selección es una sola y siempre seguirá siéndolo, independientemente de todos los ruidos que puedan venir de fuera, y creo que todas las casas deben resolver sus asuntos a puerta cerrada", añadió.

Fernandes aseguró también que los jugadores de Portugal están "completamente al margen de este asunto" y que el papel más importante que pueden desempeñar "es dar resultados en el campo".

Zidane se rinde a Cristiano Ronaldo

Mientras tanto, algunos como el seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, han sido cuestionados sobre el asunto. Y el galo no dudó en resaltar ante la carrera de Cristiano Ronaldo, a quien entrenó en el Real Madrid y quien le hizo "ganar cosas increíbles".

En una rueda de prensa este domingo previa al partido de la Liga de las Naciones que 'les bleus' jugarán mañana contra Bélgica, el exfutbolista contestó así al ser consultado sobre la trayectoria internacional del delantero portugués y sobre si compartía la idea de que ha tenido un mal final de carrera, algo que Zidane negó rotundamente.

"No, creo que hay que felicitarlo por su gran carrera. Lo que hizo es excepcional", destacó sobre Ronaldo, al hilo de la polémica por su reciente abandono de la concentración portuguesa en Copenhague sin explicaciones.

"Tuve la suerte de tenerlo conmigo y me hizo ganar cosas increíbles, así que me quito el sombrero ante Cristiano. Siempre le tendré un gran respeto, como a todos los jugadores, pero aún más a aquellos con los que compartí tanto tiempo y en particular Cristiano que nos hizo ganar tanto", completó.