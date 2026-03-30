Scaloni confirma oficialmente el interés por Oso: "Lo hemos visto varios partidos"

Tras dos reuniones con su familia, el seleccionador albiceleste corrobora que el canterano sevillista "es seleccionable" y que, entre otros partidos, lo vigilaron en el último derbi contra el Betis

Oso está en el punto en el punto de mira de la selección argentina. IMAGO

La poderosa irrupción de Oso en el Sevilla durante el presente curso ha trascendido fronteras hasta el punto de que el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, se ha referido hoy directamente al canterano sevillista en la rueda de prensa previa al partido amistoso contra Zambia.

Así, desde hace un tiempo se habla que la Albiceleste sigue de cerca al carrilero nervionense como una posibilidad para futuras convocatorias debido a su ascendencia argentina, lo que se ha encargado de confirmar oficialmente el propio Scaloni.

Scaloni confirma que Oso es seleccionable y que lo siguieron en el derbi

De este modo, ante las especulaciones, se le preguntó directamente sobre Oso y no escondió en ningún momento que lo tiene en su punto de mira. "Es seleccionable y lo hemos visto en varios partidos", señaló el entrenador del combinado suramericano, que reveló que estuvieron muy pendientes del derbi e, incluso, resaltó el rendimiento del futbolista de Torrevieja.

"Ha jugado bien contra el Betis el clásico y forma parte de una lista que seguimos", corroboró Scaloni, que considera a Oso como una vía factible para reforzar una demarcación en la que no termina de encontrar savia nueva de cara al futuro, pues a día de hoy este puesto lo ocupara el veterano Nicolás Tagliafico.

De hecho, ha realizado numerosas probaturas después de haber contado con exsevillista Marcos Acuña, con futbolistas como Nicolás González, Facundo Medina, Julio Soler, Francisco Ortega; Valentín Barco o Lucas Esquivel.

Reuniones de la AFA con la familia de Oso

Sin embargo, nadie se ha consolidado y Oso se presenta como una opción por la que la AFA ya ha realizado movimientos. Así, como indica el diario Olé, Juan Martín Tassi, encargado de scouting del organismo argentino en Europa, mantuvo dos reuniones con la familia de Oso para formalizar el seguimiento del futbolista nervionense.

Por ende, el hecho que Scaloni haya confirmado hoy que lo vigilan refleja que el carrilero vería con buenos ojos defender el país de sus padres, oriundos de Santa Fe, en vista, además, que, de momento, nunca ha sido citado por los escalafones inferiores de España ni tenido en cuenta.

Sin duda, un paso más en el espectacular crecimiento de un Oso llamado a ser muy importante en los planes de Luis García Plaza después de que Almeyda lo lanzara a escena para acto seguido frenarle en cierto modo por su preferencia persistente por Gabriel Suazo.

El Sevilla trabaja a día de hoy en su renovación de cara a blindarlo cuanto antes, pues el lateral ya despierta un interés que irá 'in crescendo', más aún después de que Scaloni lo haya puesto en la órbita de la selección de Argentina.