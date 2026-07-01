La Premier irrumpe en la puja por Oso con beneficios para el Sevilla

Tras conocerse el martes el interés de la Fiorentina, ahora ha trascendido el nombre del club inglés tapado que le tiene en agenda y que estaría dispuesto a apostar fuerte por el lateral sevillista

Oso está en el punto de mira de la Serie A y de la Premier. IMAGO

La situación económica del Sevilla le obliga a estudiar las ofertas que lleguen por todos sus activos e, incluso, provoca el deseo de que llamen a su puerta con jugosas propuestas pese al impacto deportivo en la plantilla.

Por ello, en clave sevillista no se puede interpretar como una mala noticia que la Premier League inglesa haya irrumpido en la lista de equipos que han mostrado interés por hacerse con los servicios de Oso, uno de los futbolistas con más cartel del vestuario tras su poderoso salto a escena el pasado curso.

De ese modo, en las últimas horas ha aparecido un nuevo pretendiente para el carrilero zurdo, con poder adquisitivo como para hacer una oferta que convenza en Nervión.

El Nottingham Forest 'calienta' la subasta por Oso

Y es que, según apunta Matteo Moretto, el Nottingham Forest también tiene subrayado en su agenda el nombre del de Torrevieja y estaría dispuesto a dar un paso al frente para integrarlo en el nuevo proyecto. Desde hace un tiempo se filtraba que había un club inglés tapado, y ha sido ahora cuando ha tomado fuerza y se ha conocido que se trata de 'Tricky Trees'.

Cabe apuntar que sus agentes le están moviendo en el mercado a la par que se trabaja en su renovación hasta 2030 para no descartar ningún escenario ante la necesidad del club de hacer caja con ventas importantes.

En principio, la entidad de Eduardo Dato pide por Oso alrededor de 10 millones de euros, la cantidad correspondiente a su valor de mercado después de experimentar un espectacular crecimiento desde que empezó a asentarse la temporada anterior en el primer equipo. No obstante, la entrada en juego de nuevos pretendientes podrían elevar las pretensiones blanquirrojas.

La Fiorentina, otro pretendiente serio

Lo cierto es que durante esta semana se ha 'calentado' considerablemente la carrera por el lateral nervionense, pues ayer trascendió que la Fiorentina lo maneja como una opción importante para su carril siniestro De hecho, ayer se llegó a afirmar que el club viola había hecho una primera oferta rechazada por el Sevilla, extremo, no obstante, desmentido por vía interna en el Sánchez-Pizjuán, lo que no quiere decir no pueda lanzarla en los próximos días al gustar mucho a la dirección deportiva.

También preguntaron en su momento Espanyol y Villarreal, a la par que se apuntó interés de la Real Sociedad con Javi López de por medio que no tuvo recorrido, sin olvidar a que el primer club que se posicionó por Oso fue el Racing Strasburgo francés, si bien no ha ofertado por el momento.