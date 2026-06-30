Pretendiente de prestigio para Oso que agita su futuro en el Sevilla mientras se negocia su renovación

La necesidad nervionense de hacer caja no descarta su venta en este mercado y más ahora que ha entrado en escena el vivo interés de la Fiorentina; el Sevilla ha fijado un precio aproximado por el canterano

Oso se erigió, sin lugar a dudas, en una de las contadas noticias positivas del Sevilla en el pasado curso por su poderosa irrupción en el primer equipo y su aportación en momento decisivos, como en la remontada clave ante el Villarreal con un tanto espectacular.

Este rendimiento ha multiplicado por cinco su valor en solo seis meses, pues en diciembre su cotización era de dos millones de euros y, a día de hoy, alcanza los diez millones de euros, y se ha situado en el centro del escaparate internacional como una opción atractiva.

Conversaciones fluidas para su renovación

Esta situación propició que el Sevilla iniciara los contactos para la renovación de su contrato, que finaliza el 30 de junio de 2027, y como informó ESTADIO Deportivo, las conversaciones continúan de manera fluida después de que los nervionenses le presentaran una primera propuesta para ampliar hasta 2030 con subida de sus emolumentos y una cláusula de rescisión superior a los 20 millones actuales.

Su agencia de representación (AS1) presentó una contraoferta y desde entonces las partes continúan avanzando en pos de un acuerdo que podría sellarse antes del comienzo de la próxima temporada.

Un pretendiente de enjundia para Oso

Mientras se producen estas negociaciones, las llamadas por Oso y al carrilero hispano-argentino no cesan y aumentan los pretendientes para hacerse con sus servicios. El Estrasburgo francés fue el primero en posicionarse, pues se interesó en su situación y tenía en sus planes presentar una propuesta que, a día de hoy, todavía no ha concretado, pero también han preguntado en España (Espanyol y Villarreal) y en Inglaterra.

Competencia a la que ahora se suma una amenaza seria para la continuidad del canterano en el Ramón Sánchez-Pizjuán, tanto en cuanto el periodista Matteo Moretto afirma que la Fiorentina quiere firmar a Oso y ha entrado con fuerza en la carrera para reclutarlo de cara a la reconstrucción de su plantilla tras la decepcionante y agónica campaña anterior.

La postura del Sevilla ante su posible venta

En este punto cabe destacar que, aunque negocia su renovación, el Sevilla, debido a su necesidad de hacer caja por su situación económica, no está cerrado en absoluto a una venta si llega una oferta que ronde los diez millones de euros, su valor de mercado actual según la web especializada

Luis García Plaza cuenta con él para el próximo ejercicio como una pieza importante después de disparar su protagonismo con su llegada al banquillo sevillista, tanto en cuanto Oso fue titular en siete de los nueve encuentros dirigidos por el madrileño, que empezó utilizándolo como lateral, para finalmente adelantar su posición y compartir banda con Gabriel Suazo.

Ahora mismo, ambos son los inquilinos de un carril zurdo que, de momento, cuenta también con la presencia de Adrià Pedrosa, tras su vuelta de la cesión en el Elche. En principio, el catalán saldrá de nuevo, si bien la opción de que Oso saliera en el caso de una propuesta convincente no descarta ningún escenario.