Nuevo contratiempo para Víctor Muñoz que complica los planes a Luis de la Fuente

Víctor Muñoz sigue sin arrancar en el Mundial 2026: una nueva dolencia muscular lo deja prácticamente fuera ante Arabia Saudí y obliga a Luis de la Fuente a recomponer la parcela ofensiva pese al regreso de Lamine Yamal y Nico Williams

Víctor Muñoz no está teniendo el comienzo esperando en el Mundial 2026. El nuevo fichaje del Liverpool fue convocado por Luis de la Fuente pero todavía no ha podido ponerse la camiseta de la selección española desde que se unió a la concentración, siendo baja ante Irak, Perú y en el debut contra Cabo Verde. Además, cuando el jugador entraba en su recta final de su recuperación, ha sufrido un nuevo problema muscular.

Tras elllo, todo parece indicar que Víctor Muñoz será baja para el partido de este domingo ante Arabia Saudí, que tendrá lugar este domingo en el Mercedes-Benz Stadium a las 18:00 (hora española). En este sentido, la Real Federación Española de Fútbol confirmó en un breve comunicado que el delantero del Liverpool sufre una "dolencia muscular adicional", complicándole los planes a Luis de la Fuente de cara al siguiente choque.

Luis de la Fuente recupera refuerzos de lujo pero pierde al nuevo fichaje del Liverpool

Por su parte, Luis de la Fuente, en la previa del partido contra Cabo Verde, actualizó el estado físico de los jugadores lesionados: "La mejor noticia es que Lamine está en perfectas condiciones, siguiendo el plan previsto. Está fantásticamente, entrenando muy bien. Para mañana están todos disponibles. Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz no estarán de inicio, pero veremos cómo se desarrollará el encuentro y su aportación al equipo".

Sin embargo, Lamine Yamal terminó entrando en el minuto 71 y Nico Williams en el 87, pero Víctor Muñoz, finalmente, no se vistió de corto en el debut de la selección española en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde. Cabe recordar que el delantero de 22 años viene de tener problemas musculares en el final de temporada con Osasuna, que le hicieron perderse cuatro de las últimas cinco jornadas de LaLiga EA Sports.

Nuevo frenazo para Víctor Muñoz, que retrasa su aparición en el Mundial

Tras ello, Víctor Muñoz apuntaba a reaparecer en la segunda jornada del Mundial, en el duelo entre España y Arabia Saudí. No obstante, el nuevo contratiempo del jugador del Liverpool le va a suponer una nueva baja para Luis de la Fuente en la convocatoria para el partido del domingo. Además, el ex de Osasuna y Real Madrid podría ser la única ausencia del combinado español para intentar lograr la victoria, la primera en este torneo.

De esta manera, la Real Federación Española de Fútbol ha informado del problema muscular de Víctor Muñoz que retrasa el regreso del jugador de 22 años, una de las opciones que tiene Luis de la Fuente para las bandas: "Durante el proceso de recuperación programado e individualizado ha acontecido una dolencia muscular adicional que va a retrasar su incorporación a la competición".

Las opciones de Luis de la Fuente contra Arabia Saudí sin la posible baja de Víctor Muñoz

Víctor Muñoz, nuevo jugador del Liverpool, pondrá el foco para intentar estar en el partido ante Uruguay del próximo 27 de junio de las 2:00 (hora española), si se confirman las sospechas y no puede participar en el encuentro ante Arabia Saudí. Por ello, Luis de la Fuente cuenta con diferentes opciones para la parcela ofensiva, como pueden ser la de Ferran Torres, Oyarzabal y Gavi, que fueron titulares frente Cabo Verde.

No obstante, Lamine Yamal, que gana opciones de ser titular, viene de jugar unos 20 minutos en el empate del pasado domingo contra Cabo Verde. Por ello, el jugador del Barcelona y de la selección española apunta a entrar en el once de Luis de la Fuente, que podría dejar en el banquillo a Ferran Torres o Gavi, dejando a Oyarzabal en la punta de ataque. La duda sería en el estado de Nico Williams, para empezar o no de inicio ante Arabia Saudi.

Las otras opciones son las de Yeremi Pino y Borja Iglesias, que no tuvieron minutos contra Cabo Verde y podrían estrenarse en este Mundial 2026 el próximo domingo. El extremo del Crystal Palace es una garantía en ambas bandas, sobre todo por la izquierda, dónde tiende a jugar Nico Williams. Además, el delantero del Celta de Vigo puede ser la alternativa si el gol se vuelve a complicar en el siguiente encuentro del Mundial 2026.