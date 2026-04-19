Alarma en Alemania: Gnabry podría perderse el Mundial

La lesión de Serge Gnabry pone en serio peligro su presencia en el Mundial y deja en alerta a Alemania

Serge Gnabry no volverá a jugar en lo que queda de curso y su presencia en el próximo Mundial queda seriamente comprometida. El atacante del Bayern de Múnich ha sufrido un desgarro en el músculo aductor, una dolencia que le obligará a permanecer alejado de los terrenos de juego durante varios meses, con una recuperación estimada que podría alargarse hasta mediados de verano.

El club alemán confirmó que el futbolista estará de baja "por un periodo prolongado", sin precisar fechas exactas, lo que incrementa la incertidumbre tanto en el equipo como en la selección.

Un golpe duro para el Bayern y Alemania

La ausencia de Gnabry llega en el momento más delicado de la temporada. El conjunto dirigido por Vincent Kompany está en plena lucha por todos los títulos y pierde a un jugador que había recuperado protagonismo. Con 10 goles y más de 10 asistencias, el internacional alemán se había consolidado como una pieza clave en ataque.

También supone un contratiempo para Julian Nagelsmann, seleccionador nacional, que había vuelto a confiar en él como titular habitual en los últimos compromisos internacionales. Su posible ausencia en el Mundial supone un problema añadido para la planificación del combinado alemán.

Tramo decisivo sin una pieza clave

El Bayern afronta semanas decisivas en todas las competiciones. Con la Bundesliga prácticamente encarrilada, el equipo también disputa las semifinales de copa ante el Bayer Leverkusen y una exigente eliminatoria de Champions frente al Paris Saint-Germain.

Sin Gnabry, el técnico deberá reorganizar su ataque en partidos clave donde cada detalle marcará la diferencia. La lesión, además, se produjo tras su participación ante el Real Madrid, donde tuvo que abandonar el campo tras una hora de juego.

Musiala, llamado a dar un paso al frente

Ante esta situación, todas las miradas apuntan a Jamal Musiala, quien deberá asumir mayor protagonismo. El joven talento regresó hace poco de una lesión importante y todavía busca su mejor forma, pero su calidad le convierte en la principal alternativa ofensiva.

Su adaptación será clave para mantener el nivel competitivo del equipo, especialmente en el objetivo de conquistar el triplete, un reto que ahora se complica sin uno de sus hombres más determinantes.

Futuro incierto de cara al Mundial

Aunque no existe un plazo definitivo de recuperación, las previsiones apuntan a una baja de entre dos y cuatro meses. Este escenario pone en serio riesgo la presencia de Gnabry en la gran cita internacional, que se disputará en Norteamérica.

La evolución de la lesión será determinante, pero por ahora el panorama no es optimista. El Bayern pierde a un jugador decisivo en el momento más crítico, mientras Alemania teme quedarse sin uno de sus atacantes más experimentados en un torneo clave.