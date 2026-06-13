Ronaldo pierde la paciencia con las dudas sobre su edad: ¿no han visto mis partidos o qué?

El capitán de Portugal respondió a las dudas sobre su estado físico a los 41 años y defendió su rendimiento antes del debut mundialista frente a la República Democrática del Congo

Cristiano Ronaldo no esquivó las preguntas sobre su estado de forma antes del Mundial 2026. El delantero portugués, que afrontará la que podría ser su última participación en una Copa del Mundo, respondió con contundencia a quienes cuestionan si todavía está preparado para competir al máximo nivel con Portugal. El capitán luso aseguró sentirse en plenas condiciones y lanzó un mensaje directo a sus detractores: “¿No han visto mis partidos?”.

La declaración se produjo durante una comparecencia de la selección portuguesa en la previa de su estreno en el torneo, donde el combinado dirigido por Roberto Martínez buscará dar el primer paso hacia los octavos de final. A sus 41 años, Cristiano sigue siendo el gran referente de Portugal y una de las figuras más mediáticas del campeonato.

Cristiano Ronaldo responde a las dudas sobre su nivel

Las críticas sobre la presencia de Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa han aumentado en los últimos meses. Parte del debate gira en torno a su edad y a si sigue teniendo la capacidad física necesaria para marcar diferencias en una competición tan exigente como un Mundial.

Sin embargo, el máximo goleador de la historia de Portugal considera que esas dudas no tienen fundamento. Cuando fue preguntado sobre quienes cuestionan su momento actual, el delantero respondió con una mezcla de ironía y firmeza.

“¿No han visto mis partidos?”, señaló Cristiano, dejando claro que considera que su rendimiento reciente habla por sí solo.

El atacante ha mantenido un papel protagonista en los encuentros disputados con la selección y continúa siendo una pieza fundamental dentro del esquema de Roberto Martínez, tanto por su capacidad goleadora como por su liderazgo dentro del vestuario.

Portugal confía en su capitán para el Mundial 2026

La selección portuguesa llega al Mundial con una de las generaciones más talentosas de su historia reciente. Jugadores como Bruno Fernandes, Bernardo Silva o Rafael Leão acompañan a un Cristiano Ronaldo que sigue siendo el principal foco de atención.

Cristiano también evitó situar a Portugal entre las grandes favoritas al título. Sin embargo, el capitán luso sí mostró una confianza absoluta en el potencial del grupo. “Es una generación muy buena y creo que va a dar muchas alegrías a los portugueses”.

Desde el cuerpo técnico han transmitido tranquilidad respecto al estado físico del delantero. Roberto Martínez confirmó que todos los jugadores se encuentran disponibles para el debut y mostró plena confianza en la capacidad competitiva de su capitán.

Portugal está encuadrada en el Grupo K y comenzará su participación frente a la República Democrática del Congo. El objetivo de los lusos es superar la fase de grupos y consolidarse como una de las candidatas a llegar lejos en el torneo.

Así queda integrado de forma natural y aporta contexto sobre las aspiraciones de Portugal, que es justo lo que busca el lector en ese tramo de la noticia.

El posible último Mundial de Cristiano Ronaldo

La edición de 2026 tiene un significado especial para Cristiano Ronaldo. Todo apunta a que será la última Copa del Mundo de una carrera histórica que comenzó en Alemania 2006 y que le ha convertido en uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.

A diferencia de otras ocasiones, el portugués evita hablar de retirada y prefiere centrarse exclusivamente en la competición. Su mensaje durante la concentración fue claro: el momento de juzgar llegará sobre el césped y no antes de que empiece el torneo.

La presión mediática, las dudas sobre su edad y las críticas por su continuidad vuelven a acompañar al astro portugués. Sin embargo, Cristiano parece decidido a responder de la misma manera que ha hecho durante dos décadas: compitiendo y buscando marcar diferencias cuando más importa.

Un mensaje directo antes del debut mundialista

A pocos días de que ruede el balón, Cristiano Ronaldo ha dejado una de las frases más comentadas de la previa del Mundial 2026. Su respuesta a quienes cuestionan su rendimiento refleja la confianza con la que afronta el torneo y la determinación de seguir siendo decisivo para Portugal.

El delantero portugués sabe que todas las miradas estarán puestas sobre él. Y también sabe que, si algo ha definido su carrera, ha sido su capacidad para convertir las críticas en motivación. El Mundial 2026 será una nueva oportunidad para demostrarlo.