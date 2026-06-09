Convocatoria de Portugal para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

La Portugal de Roberto Martínez llega al Mundial 2026 con una lista de 27 jugadores marcada por la mezcla de veteranía y talento emergente y con todas las miradas puestas en Cristiano Ronaldo, que disputará su sexta Copa del Mundo a los 41 años

Portugal se presentará en el Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá con una convocatoria formada por 27 jugadores, entre la que Roberto Martínez ha incluido a cuatro porteros. En este sentido, todas las miradas se centran en Cristiano Ronaldo, que disputará su sexta Copa del Mundo a los 41 años, solo a la altura de Leo Messi. Ambos afrontan el que podría ser el último gran reto de su carrera profesional en el fútbol.

Cristiano Ronaldo es uno de los grandes protagonistas de la lista de Portugal para este Mundial 2026. El jugador del Al Nassr busca el broche final alzándose con el gran título que le falta en su palmarés, algo que no pudo lograr anteriormente en 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026. Para ello, el delantero contará con jugadores de alto nivel, como son Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Bernardo Silva o Joao Félix, su compañero de equipo.

Cuatro jugadores de LaLiga EA Sports, en la Portugal de Roberto Martínez para el Mundial

Por otro lado, en la lista de Portugal destacan cuatro futbolistas que juegan en LaLiga EA Sports: Joao Cancelo, en el Barcelona; Renato Veiga, en el Villarreal; Samu Costa, que juega en un Mallorca que terminó la temporada descendiendo a Segunda División; y Gonçalo Guedes, en la Real Sociedad. Además, la selección dirigida por Roberto Matínez tuvo el detalle de homenajear a Diogo Jota, fallecido en julio de 2025, destacando el 27+1.

De esta manera, Portugal se encuentran en el Grupo K del Mundial, dónde se verá las caras en la fase de grupos con RD Congo, Uzbekistán y Colombia. Roberto Martínez liderará una convocatoria en la que están presentes Nuno Mendes, Joao Neves y Vitinha, tres de las claves del éxito del PSG de Luis Enrique en las últimas temporada, sobre todo con la última UEFA Champions League ganada ante el Arsenal.

Portugal mezcla veteranía y explosión: Cancelo, Bruno, Bernardo y Cristiano Ronaldo

Roberto Martínez cuenta con 'armas' suficientes para poder llegar lejos en el Mundial, con jugadores experimentados en este tipo de torneos como Diogo Costa en portería, otros con años en la élite como Nuno Medes y Ruben Dias, además del propio Joao Cancelo. El centro del campo de Portugal le invita al seleccionador español a formar diferentes sistemas, con un doble pivote o incluso con dos interiores, ya que cuenta con Bruno Fernades y Bernardo Silva.

De la misma manera, Roberto Martínez podría probar con la fiabilidad y experiencia de Cristiano Ronaldo en la punta de ataque, aunque en el amistoso contra Estados Unidos del pasado mes de abril apostó por la figura de Gonçalo Ramos, respaldado por Bruno Fernandes y Trincao y Pedro Neto, en la derecha e izquierda respectivamente. Sin embargo, hay alternativas como Joao Félix, de lo más destacado en el Al Nassr.

Otra opción pasa por cambiar las bandas y colocar a Joao Félix en la izquierda, dónde ha jugado en diferentes ocasiones con Portugal, Al Nassr o incluso en el Atlético de Madrid. Por ello, Francisco Conceiçao sería una alternativa para Roberto Martínez en la derecha, algo que ya probó en el choque ante México del pasado 29 de marzo, dónde los lusos empataron a ceo en el duelo amistoso.

La convocatoria de Portugal para el Mundial 2026

Porteros: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, Ricardo Velho.

Defensa: Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nélson Semedo, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Rúben Dias, Tomás Araújo.

Centrocampistas: Rúben Neves, Samu Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva

Delanteros: João Félix, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos y Cristiano Ronaldo.