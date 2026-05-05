Joao Félix rompe el techo: Al Nassr descubre al líder que Europa nunca pudo ver

El portugués está dejando los mejores registros de toda su carrera, con 22 goles y 17 asistencias entre todas las competiciones. El atacante de 26 años, además, llega lanzado al Mundial con Portugal, de la mano de Roberto Martínez, que se frota las manos con el nivel de su jugador

Joao Félix está derribando la puerta en Al Nassr, en la que es su primera temporada tras varias etapas anteriormente en clubes como el Milan, Chelsea o Barcelona, entre otros. En una plantilla con futbolistas de talla mundial, el portugués está registrando sus mejores números de cara al gol de toda su carrera, firmando hasta el momento 22 goles y 17 asistencias entre todas las competiciones.

Además, Joao Félix viene de destacar en la derrota ante el Al Qadsiah del pasado domingo, con un gol que maquilló el resultad final, 3-1. De esta manera, su momento de forma ilusiona también en Portugal y a un Roberto Martínez que se frota las manos por el nivel del atacante de 26 años, que será una de las figuras presentes en la convocatoria de su selección de cara al Mundial de este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Joao Félix se enciende: el Al Nassr acelera al ritmo de su goleador desatado

Joao Félix ha comenzado el mes de mayo tal y como empezó abril, viendo puerta. Sus 17 goles esta temporada en la Liga de Arabia son buena prueba del liderato del Al Nassr, con 79 puntos a falta de tres jornadas para el final. Además, el equipo de Jorge Jesús ha alcanzado los 82 goles en 31 encuentros, cifra que pone en alza el poderío ofensivo que tiene esta plantilla, con jugadores como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané o Kingsley Coman, además del ex del Atlético de Madrid.

El momento de forma de Joao Félix le ha obligado a Jorge Jesús a no quitarlo del once inicial, con el que suele compartir parcela ofensiva con Angelo y Coman, en las bandas y Cristiano Ronaldo como jugador más adelantado en la alineación del Al Nassr. Por ello, el portugués se centra en la pelea por la Saudi Professional League y la AFC Champions League 2, la cuál juegan la final el próximo 16 de mayo contra el G-Osaka.

Joao Félix llega lanzado: Portugal ya siente su candidatura al Mundial

Por otro lado, Joao Félix llega como un tiro al Mundial de 2026, que dará comienzo el próximo mes de junio. El futbolista del Al Nassr afrontará el siguiente gran reto en su carrera de la mano de Roberto Martínez, seleccionador de Portugal. El ex del Atlético de Madrid, que ya fue uno de los pilares en la Eurocopa de 2021 y Qatar 2022, pero que perdió protagonismo en los dos siguientes torneos, así como en la Nations League que ganaron a España.

De esta manera, Roberto Martínez tendrá pocos argumentos para no incluir a Joao Félix en la convocatoria del Mundial. El seleccionador de Portugal ya dio pistas en el último parón internacional sobre sus preferencias en la parte de ataque, apostando por jugadores como Trincao, Bruno Fernandes, Pedro Neto o Gonçalo Ramos, además de otros como el propio atacante del Al Nassr o Francisco Conceicao.

Jorge Jesús despierta al Joao Félix más letal: el portugués renace con Al Nassr

Una de las claves del momento de Joao Félix es Jorge Jesús, entrenador del Al Nassr. El futbolista de 26 años reconoció el pasado mes de marzo la importancia que está teniendo el técnico, que le mantiene en diferentes posiciones del once: "Jorge Jesus me ha devuelto a la posición en la que empecé y donde me siento más cómodo, algo que no sucedía desde hace mucho tiempo. Pero cuando estoy en el campo intento dar lo mejor de mí, independientemente de la posición".

Así se explica la mejoría de un Joao Félix que no ha podido encontrar a lo largo de su carrera un rendimiento como en el de ahora. En cuanto a datos de cara a puerta, el portugués se quedó en 15 goles con el Benfica, en la Liga de Portugal, en la temporada 2018/2019. Sin embargo, una cifra muy lejana registró en su etapa en el Barcelona, con los mismos partidos que lleva ahora en el campeonato árabe, 30, y firmando tan solo siete tantos con la elástica azulgrana.

Finalmente, entrenadores como Simeone, ni Xavi Hernández ni Maresca le pudieron sacar el mejor rendimiento a un Joao Félix, que ya tomó el mando de Cristiano Ronaldo, y que llega lanzado a este final de temporada con Al Nassr, con el que tiene contrato hasta 2027 y no sería descabellado que llegasen ofertas por su fichaje.