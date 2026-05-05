En Francia explotan contra Greenwood: "Debería ser condenado, quemado en la hoguera, es un miserable"

Christophe Dugarry, exfutbolista, cargó duramente contra el futbolista del Marsella: "Ahí está el dinero que vas a hacer ganar al club, pero nadie va a llorar por ti. Lo que hizo contra el Nantes es vergonzoso", comentó el exjugador tras la derrota por 3-0 ante el Nantes

La derrota del Olympique de Marsella contra el Nantes del pasado sábado ha provocado un terremoto en Francia. Los de Habib Beye se solocan en la séptima posición de la clasificación de la Ligue 1 con 53 puntos, fuera de puestos europeos. Sin embargo, gran parte de las críticas las ha recibido Mason Greenwood, como ha sido la de Christophe Dugarry, exjugador, que comentó sin pelos en la lengua que el inglés "es un desgraciado".

En 2022, Greenwood fue acusado de violación y violencia doméstica, durante su etapa en el Manchester United, pero la Policía británica le retiró todos los cargos que pesaban contra el actual futbolista del Marsella. Sobre ello hizo también hincapié el exjugador Christophe Dugarry en RMC Sport, afirmando que el atacante inglés "debería ser condenado".

Christophe Dugarry estalla contra Greenwood: un ataque que incendia al Marsella

En este sentido, Christophe Dugarry fue muy duro hablando de la figura de Mason Greenwood, que viene de disputar 90 minutos en la derrota contra el Nantes por 3-0: "Apelo al orgullo. Este chico fue apartado del equipo, cometió un grave error antes de que el Marsella lo fichara y el club se arriesgó al traerlo. Podría no haber vuelto a jugar al fútbol jamás. Todos hicieron lo posible por ponerlo en las mejores condiciones y él se burla de todos, es un desgraciado".

Sin embargo, no cesaron ahí las palabras de un Christophe Dugarry que criticó la actuación de Greenwood con el Marsella y especialmente tras el 'pinchazo' ante el Nantes: "Eres el líder de este equipo, todos dependen de ti. Cuando no estás, todos lamentan tu ausencia. ¿Y qué ofreces a cambio, qué ofreces después de todos los sacrificios, es esto?

Por ello, el exfutbolista fue sin tapujos contra Mason Greenwod, relacionado con la Juventus, reproduciendo las siguientes palabras: "Eres un miserable, lárgate de aquí. Ahí está el dinero que vas a hacer ganar al club, pero nadie va a llorar por ti. Lo que hizo contra el Nantes es vergonzoso. No le importa nada, no tiene defensa y debería ser condenado, quemado en la hoguera. Es una vergüenza absoluta, es un miserable".

Greenwood aprieta el acelerador: el Marsella se agarra al inglés en el tramo final

No obstante, los números de Mason Greenwood en el Marsella hablan de diferente manera. En su primera temporada en Francia, en la 2024/2025, alcanzó los 21 goles en la Ligue 1, además de cinco asistencias en 34 partidos. Tras ello, el futbolista inglés está intentando superar sus cifras esta campaña. De momento, lleva 24 tantos en todas las competiciones, que le posicionan como uno de los líderes del equipo de Habib Beye.

A falta de dos jornadas para el final de la Ligue 1, el Marsella se aferra al nivel de Mason Greenwood para poder acabar la temporada en puestos de Europa, que actualmente tienen a un punto. De esta manera, los de Habib Beye se enfrentarán al Le Havre, que necesitará conseguir el triunfo si no quiere seguir bajando de posición en la clasificación. El último rival será el Rennes, quinto con 56 y uno los candidatos a disputar la Europa League.

Por ello, el Olympique de Marsella, que puede afrontar una venta de Greenwood a tres bandas, espera que el inglés vuelva a recuperar el hambre goleador en las dos últimas jornadas de la Ligue 1, ya que lleva desde el pasado siete de marzo sin ver puerta. Sin embargo, las dos asistencias ante el Metz, del pasado 10 de abril le sirvieron al equipo de Habib Beye para conseguir el triunfo, el único en el mesdel conjunto francés.