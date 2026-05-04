Endrick brilla con el Olympique de Lyon, sueña con el Mundial y alimenta el debate sobre su futuro

El delantero, con su gol al Rennes, suma ocho tantos y siete asistencias con el conjunto de Paulo Fonseca, firmando su candidatura para entrar en la convocatoria de Carlo Ancelotti para el torneo de selecciones de este verano. Además, el brasileño sembró las dudas por sus planes a corto - medio plazo

Endrick sigue ampliando registros con el Olympique de Lyon. El delantero, cedido por el Real Madrid hasta final de temporada, ha alcanzado los ocho goles con su tanto ayer domingo al Rennes, en el duelo de la Ligue 1. La victoria de los de Paulo Fonseca permitió que se colocasen en la tercera posición de la tabla, que da acceso a la UEFA Champions League.

Tras el el triunfo frente al Rennes, Endrick habló de su futuro y la posibilidad de continuar en el Olympique de Lyon más allá del mes de junio, por lo que apuntó que le "gustaría mucho" quedarse. "Hacen todo lo posible para que me sienta bien".

Endrick reclama protagonismo en el Olimpique de Lyon con otro partidazo y un gol que confirma su instinto letal

Endrick, que está en los planes del Arsenal, volvió a ser titular con el Olympique de Lyon por tercer partido consecutivo. Paulo Fonseca apostó nuevamente por el joven delantero para salir de inicio ante el Rennes, en un encuentro que disputó 84 minutos. El brasileño, cedido por el Real Madrid, fue de lo más destacados con tres remates totales, solo superado por su compañero de equipo Alfonso Moreira.

Además, Endrick fue el jugador del partido que más remates completó, con un total de tres. En este sentido, su gol en el minuto 75 evidencia una de las principales cualidades de este futbolista: la faceta goleadora. El brasileño recibió un balón de Tolisso, lo controló con la pierna izquierda y seguidamente con la derecha armó el disparo para derribar la portería de Samba, que nada pudo hacer para evitar el cuarto tanto del Olympique de Lyon.

Endrick mete presión a Brasil con un final de temporada que lo acerca al Mundial

Con su gol al Rennes, Endrick ya ha alcanzado los ocho goles y siete asistencias en cuatro meses con el Olympique de Lyon. Su momento de forma le sigue dando motivos a Carlo Ancelotti para incluirle en la convocatoria de Brasil para disputar el Mundial de este verano. Sin Rodrygo y con la duda seria de Estevao, el delantero, cedido por el Real Madrid, es una de las principales armas con las que puede contar esta selección para el prestigioso torneo de Estados Unidos, México y Canadá, pese a contar con otras como Antony.

Endrick viene de dejar su sello particular en el último parón de selecciones, que tuvo lugar en marzo. El jugador de 19 años disputó de 15 minutos en el amistoso contra Croacia, que le sirvieron para dar una asistencia a Martinelli y cerrar al victoria para el combinado dirigido por Ancelotti. Pese a haber futbolistas ofensivos de la talla de Vinicius, Joao Pedro o Luiz Henrique, el delantero del Olympique de Lyon es un serio candidato a jugar el Mundial con Brasil.

Endrick deja su futuro en el aire y abre todas las puertas entre Olympique Lyon y Real Madrid

Por otro lado, Endrick habló, tras la victoria ante el Rennes, para hablar sobre su futuro: "No lo sé, estoy muy contento aquí, me siento genial. ¿Me quedaré? Estoy cedido, estoy contento con mis compañeros, todo va muy bien. Después, nunca se sabe qué puede pasar, ya veremos. Lo dejo todo en manos de Dios y veremos qué ocurre".

Endrick siguió apuntando que "si debo quedarme en Madrid, me quedaré en Madrid; si debo renovar mi contrato aquí, lo renovaré aquí. Me gustaría mucho quedarme, hacen todo lo posible para que me sienta bien".